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"Проїжджайте їх правильно": українські патрульні назвали правило, яке заборонено порушувати

Київ, Середа 03 квітня 2024 14:15
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"Проїжджайте їх правильно": українські патрульні назвали правило, яке заборонено порушувати У Києві патрульні нагадали важливе правило водіям (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні водії повинні пропускати пішоходів на переходах. За недотримання цього правила, можна отримати чималий штраф.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що буде, якщо не пропустити пішоходів на переході.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-сторінка "Патрульної поліції Києва" та сайт "Дорожній адвокат".

Приклад ситуації

У Києві в Голосіївському районі патрульні інспектори побачили, як керманич автомобіля BMW не пропустив чоловіка, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Поліцейські одразу наздогнали та зупинили порушника.

"Проїжджайте пішохідні переходи правильно", - закликали патрульні.

В результаті з водієм провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.

Що заборонено робити пішоходам

Пішоходи повинні переходити проїжджу частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних. А у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

Згідно з пунктом 4.14 ПДР пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Заборонено раптово виходити та вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

Водночас до пункту 18.1 ПДР водій транспортно засобу, що наближається до не регульованого пішохідного переходу, на якому перебувають люди, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена небезпека.

До того ж забороняється здійснювати об'їзд пішохода, незалежно від відстані між ним і транспортним засобом. Також не можна збільшувати швидкість з метою "проскочити" перед пішоходом, який вже ступив на перехід.

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