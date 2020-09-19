Как пройдет Евровидение 2021: все условия и сценарии

Евровидение в Нидерландах не состоялось из-за карантина в этом году, однако организаторы популярного международного песенного конкурса уже разработали сценарии для проведения шоу в следующем.

Отмечается, что Евровидение обязательно будет в 2021 году с объявлением имени нового победителя 22 мая, заявили на официальном сайте конкурса.

Чтобы осуществить планы EBU и голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS разработали 4 базовых сценария проведения Евровидения 2021.

Сценарий №1 - обычный формат конкурса

Мероприятие пройдет в обычном порядке на арене Ahoy в Роттердаме. Будет 9 шоу в переполненном зале с участием всех делегаций и артистов.

Организаторы отметили, что такой вариант напрямую зависит от ситуации с вакциной против COVID-19 или наличия надежного тестирования.

Сценарий №2 - с социальной дистанцией 1,5 метра

На конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме все должны будут соблюдать социальное дистанцирование - 1,5 метра. Будет 9 шоу с аудиторией на арене, но с ограниченными возможностями.

Команды поедут в Роттердам, но с ограничениями по количеству людей в каждой делегации и количеству представителей СМИ. Мероприятия в Роттердаме и его окрестностях будут соответственно адаптированы.

В этом случае необходимо будет создать новую схему для рассадки зрителей. Поэтому проведут жеребьевку, чтобы решить, кто все еще сможет посетить каждое шоу. Каждому проигравшему в розыгрыше вернут полную стоимость билета.

Более подробная информация об этом появится в первые месяцы 2021 года.

Сценарий №3 - с ограничениями на поездки

При таком варианте Евровидение 2021 вероятнее всего пройдет с похожими на 2-й сценарий ограничениями для зрителей и частично в онлайн-режиме. Так, артисты, которые не могут поехать в Роттердам, будут выступать из своей страны.

Все выступления на шоу будут в Роттердаме. Представители стран, которым разрешено путешествовать, а также вступительные и интервальные выступления будут исполняться вживую.

Сценарий №4 - Евровидение 2021 в изоляции

Конкурс будет проходить без зрителей и скорее всего без мероприятий в Роттердаме. Все будет проходить в онлайн-режиме.

Окончательный выбор между сценариями будет сделан исходя из ситуации в первые месяцы 2021 года.

Напомним, что Украину в этом году на конкурсе Евровидение должна была представлять фольклорная группа Go_A.

Ранее мы рассказывали, кто представит Украину на Детском Евровидении 2020 в Польше 29 ноября.