Как пройдет Евровидение 2021: все условия и сценарии

Организаторы Евровидения 2021 раскрыли варианты проведения конкурса в условиях карантина
Евровидение в Нидерландах не состоялось из-за карантина в этом году, однако организаторы популярного международного песенного конкурса уже разработали сценарии для проведения шоу в следующем.
Отмечается, что Евровидение обязательно будет в 2021 году с объявлением имени нового победителя 22 мая, заявили на официальном сайте конкурса.
Чтобы осуществить планы EBU и голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS разработали 4 базовых сценария проведения Евровидения 2021.
Мероприятие пройдет в обычном порядке на арене Ahoy в Роттердаме. Будет 9 шоу в переполненном зале с участием всех делегаций и артистов.
Организаторы отметили, что такой вариант напрямую зависит от ситуации с вакциной против COVID-19 или наличия надежного тестирования.
На конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме все должны будут соблюдать социальное дистанцирование - 1,5 метра. Будет 9 шоу с аудиторией на арене, но с ограниченными возможностями.
Команды поедут в Роттердам, но с ограничениями по количеству людей в каждой делегации и количеству представителей СМИ. Мероприятия в Роттердаме и его окрестностях будут соответственно адаптированы.
В этом случае необходимо будет создать новую схему для рассадки зрителей. Поэтому проведут жеребьевку, чтобы решить, кто все еще сможет посетить каждое шоу. Каждому проигравшему в розыгрыше вернут полную стоимость билета.
Более подробная информация об этом появится в первые месяцы 2021 года.
При таком варианте Евровидение 2021 вероятнее всего пройдет с похожими на 2-й сценарий ограничениями для зрителей и частично в онлайн-режиме. Так, артисты, которые не могут поехать в Роттердам, будут выступать из своей страны.
Все выступления на шоу будут в Роттердаме. Представители стран, которым разрешено путешествовать, а также вступительные и интервальные выступления будут исполняться вживую.
Конкурс будет проходить без зрителей и скорее всего без мероприятий в Роттердаме. Все будет проходить в онлайн-режиме.
Окончательный выбор между сценариями будет сделан исходя из ситуации в первые месяцы 2021 года.
Напомним, что Украину в этом году на конкурсе Евровидение должна была представлять фольклорная группа Go_A.
Ранее мы рассказывали, кто представит Украину на Детском Евровидении 2020 в Польше 29 ноября.