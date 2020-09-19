Як пройде Євробачення 2021: всі умови та сценарії

Євробачення в Нідерландах не відбулося через карантин цього року, однак організатори популярного міжнародного пісенного конкурсу вже розробили сценарії для проведення шоу в наступному.

Зазначається, що Євробачення обов'язково буде у 2021 році з оголошенням імені нового переможця 22 травня, заявили на офіційному сайті конкурсу.

Щоб здійснити плани EBU та голландські провідні мовні компанії НВО, NOS і AVROTROS розробили 4 базових сценарії проведення Євробачення 2021.

Сценарій №1 - звичайний формат конкурсу

Захід пройде у звичайному порядку на арені Ahoy в Роттердамі. Буде 9 шоу у переповненому залі за участю усіх делегацій і артистів.

Організатори зазначили, що такий варіант прямо залежить від ситуації з вакциною проти COVID-19 або наявності надійного тестування.

Сценарій №2 - із соціальною дистанцією 1,5 метра

На конкурсі Євробачення 2021 в Роттердамі усі повинні будуть дотримуватися соціального дистанціювання - 1,5 метра. Буде 9 шоу з аудиторією на арені, але з обмеженими можливостями.

Команди поїдуть у Роттердам, але з обмеженнями за кількістю людей у кожній делегації та кількістю представників ЗМІ. Заходи в Роттердамі та його околицях будуть адаптовані відповідно.

У цьому випадку необхідно буде створити нову схему розсадки глядачів. Тому проведуть жеребкування, щоб вирішити, хто все ще зможе відвідати кожне шоу. Кожному, хто програє в розіграші, повернуть повну вартість квитка.

Більш детальна інформація про це з'явиться в перші місяці 2021 року.

Сценарій №3 - з обмеженнями на поїздки

За таким варіантом Євробачення 2021 найімовірніше пройде зі схожими на 2-й сценарій обмеженнями для глядачів і частково в онлайн-режимі. Так, артисти, які не можуть поїхати в Роттердам, виступатимуть зі своєї країни.

Всі виступи на шоу будуть в Роттердамі. Представники країн, яким дозволено подорожувати, а також вступні та інтервальні виступи виконуватимуться наживо.

Сценарій №4 - Євробачення 2021 в ізоляції

Конкурс буде проходити без глядачів та скоріш за все без заходів у Роттердамі. Все проходитиме в онлайн-режимі.

Остаточний вибір між сценаріями буде зроблений виходячи з ситуації в перші місяці 2021 року.

Нагадаємо, що Україну в цьому році на конкурсі Євробачення повинна була представляти фольклорна група Go_A.

Раніше ми розповідали, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2020 в Польщі 29 листопада.