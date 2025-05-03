"Пройдемо все, окрім Тиси": як виглядає дівчина Ханумака і що вона говорить про його сина від Шаманської

Нова дівчина Ханумака - хто вона

Обраниця скандального коміка - Катерина Шевченко. Від минулих стосунків у неї є син. Разом з Ханумаком вона якийсь час перебувала у США, а нині вони знов в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Катерина нечасто ділилася фото з Русланом, але останнім часом почала викладати більше спільних дописів. Окрім цього, вона "присвячує" йому Stories, одне з яких було підписано жартом про Тису.

"Я тебе люблю. Ми все пройдемо, окрім Тиси", - зазначено на фото пасії Ханумака.

Нова дівчина Ханумака (скріншот)

До речі, цю Stories вона "оформила" піснею співачки зрадниці Asti. І в соцмережах Катерина пише російською. Шаманська казала, що після спілкування з батьком та його оточенням син повертається додому й говорить мовою країни-агресорки, хоча сама вона спілкується з ним українською.

А у грудні 2024 року вона вітала Ханумка з днем народження. Тоді Катерина назвала його "найкращим чоловіком на світі".

Допис пасії Ханумка (скріншот)

До того ж Катерина публікувала фото Артура - сина коміка та Шаманської. В інтерв'ю Аліна зазначала, що була не проти, аби хлопчик бачився з батьком, але не хотіла, аби він проводив час з дівчиною колишнього.

За словами блогерки, Артуру казали називати Катерину "мамою", а її сина - "братиком".

В Stories дівчина Ханумака публікувала фото сина Шаманської та називала його "чудовим хлопчиком". Як помітно на кадрах, попри прохання Шаманської дитина проводила чимало часу з обраницею коміка.

Коли ж мережа почала обговорювати слова блогерки, яка, зокрема, розповіла, що Артур приходив додому й розповідав про численні сварки Ханумака з його обраницею, та вирішила відповісти.

"Питання до асоціації психологів, неврологів і стоматологів України: що робити, якщо відчуваєш себе найщасливішою, найулюбленішою, найзахищенішою та найоточенішою турботою живучи зі злиденним, безробітним нарцисом аб'юзером, який не припиняє моральне насильство ні на хвилину?" - написала Катерина в дописі, де показалася разом з гумористом.

Дівчина Ханумака відповіла на хейт (скріншот)

Окрім цього, обраниця коміка не лише спробувала висміяти звинувачення Шаманської, яка казала про моральне насилля з боку Ханумака. Також вона заявила, що їй смішно бачити увесь хейт, разом з гумористом вона вже два роки, а ще заявила, що Артур нібито не називав її "мамою".