"Пройдемо все, окрім Тиси": як виглядає дівчина Ханумака і що вона говорить про його сина від Шаманської

На тлі інтерв'ю, яке блогерка Аліна Шаманська дала Маші Єфросиніній, мережу зацікавило - хто нова дівчина її колишнього чоловіка Руслана Ханумака. І виявилося, що вона зовсім не "ховається" в мережі.
З ким зустрічається Ханумак та що його дівчина говорить про стосунки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Обраниця скандального коміка - Катерина Шевченко. Від минулих стосунків у неї є син. Разом з Ханумаком вона якийсь час перебувала у США, а нині вони знов в Україні.
На своїй сторінці в Instagram Катерина нечасто ділилася фото з Русланом, але останнім часом почала викладати більше спільних дописів. Окрім цього, вона "присвячує" йому Stories, одне з яких було підписано жартом про Тису.
"Я тебе люблю. Ми все пройдемо, окрім Тиси", - зазначено на фото пасії Ханумака.
До речі, цю Stories вона "оформила" піснею співачки зрадниці Asti. І в соцмережах Катерина пише російською. Шаманська казала, що після спілкування з батьком та його оточенням син повертається додому й говорить мовою країни-агресорки, хоча сама вона спілкується з ним українською.
А у грудні 2024 року вона вітала Ханумка з днем народження. Тоді Катерина назвала його "найкращим чоловіком на світі".
До того ж Катерина публікувала фото Артура - сина коміка та Шаманської. В інтерв'ю Аліна зазначала, що була не проти, аби хлопчик бачився з батьком, але не хотіла, аби він проводив час з дівчиною колишнього.
За словами блогерки, Артуру казали називати Катерину "мамою", а її сина - "братиком".
В Stories дівчина Ханумака публікувала фото сина Шаманської та називала його "чудовим хлопчиком". Як помітно на кадрах, попри прохання Шаманської дитина проводила чимало часу з обраницею коміка.
Коли ж мережа почала обговорювати слова блогерки, яка, зокрема, розповіла, що Артур приходив додому й розповідав про численні сварки Ханумака з його обраницею, та вирішила відповісти.
"Питання до асоціації психологів, неврологів і стоматологів України: що робити, якщо відчуваєш себе найщасливішою, найулюбленішою, найзахищенішою та найоточенішою турботою живучи зі злиденним, безробітним нарцисом аб'юзером, який не припиняє моральне насильство ні на хвилину?" - написала Катерина в дописі, де показалася разом з гумористом.
Окрім цього, обраниця коміка не лише спробувала висміяти звинувачення Шаманської, яка казала про моральне насилля з боку Ханумака. Також вона заявила, що їй смішно бачити увесь хейт, разом з гумористом вона вже два роки, а ще заявила, що Артур нібито не називав її "мамою".
В інтерв'ю Аліна казала, що Руслан вдарив їхнього сина.
"Він вдарив мого сина на його дні народженні при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більше морально жахливо", - заявила Шаманська.
Цей інцидент, зазначала блогерка, став фінальною крапкою. Вона говорила з Ханумок про розлучення ще до початку повномасштабної війни, але офіційно розірвати з ним стосунки вона вирішила саме після ситуації з Артуром.
Сам Ханумак емоційно відреагував на скандал із Шаманською і запевнив, що все це нібито неправда.
"95% того інтерв'ю - це наклеп, вигадка, накручена інформація, маячня. Це її особисте бачення, яке підкріплене тільки емоціями. Якщо ви, пані Аліна, вже відкрили шафу з брудною білизною, робіть це повністю", - заявив він.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Ханумака та його обраниці, інтерв'ю Шаманської.