"Пройдем все, кроме Тисы": как выглядит девушка Ханумака и что она говорит о его сыне от Шаманской

Новая девушка Ханумака - кто она

Избранница скандального комика - Екатерина Шевченко. От прошлых отношений у нее есть сын. Вместе с Ханумаком она какое-то время находилась в США, а сейчас они снова в Украине.

На своей странице в Instagram Екатерина нечасто делилась фото с Русланом, но в последнее время начала выкладывать больше совместных постов. Кроме этого, она "посвящает" ему Stories, одно из которых было подписано шуткой о Тисе.

"Я тебя люблю. Мы все пройдем, кроме Тисы", - указано на фото пассии Ханумака.

Новая девушка Ханумака (скриншот)

Кстати, эту Stories она "оформила" песней певицы предательницы Asti. И в соцсетях Екатерина пишет на русском. Шаманская говорила, что после общения с отцом и его окружением сын возвращается домой и говорит на языке страны-агрессора, хотя сама она общается с ним на украинском.

А в декабре 2024 года она поздравляла Ханумка с днем рождения. Тогда Екатерина назвала его "лучшим мужчиной на свете".

Пост пассии Ханумка (скриншот)

К тому же Екатерина публиковала фото Артура - сына комика и Шаманской. В интервью Алина отмечала, что была не против, чтобы мальчик виделся с отцом, но не хотела, чтобы он проводил время с девушкой бывшего.

По словам блогерши, Артуру говорили называть Екатерину "мамой", а ее сына - "братиком".

В Stories девушка Ханумака публиковала фото сына Шаманской и называла его "замечательным мальчиком". Как заметно на кадрах, несмотря на просьбы Шаманской, ребенок проводил немало времени с избранницей комика.

Когда же сеть начала обсуждат слова блогерши, которая, в частности, рассказала, что Артур приходил домой и рассказывал о многочисленных ссорах Ханумака с его избранницей, та решила ответить.

"Вопрос к ассоциации психологов, неврологов и стоматологов Украины: что делать, если чувствуешь себя самой счастливой, самой любимой, самой защищенной и самой окруженной заботой живя с нищим, безработным нарциссом абьюзером, который не прекращает моральное насилие ни на минуту?" - написала Екатерина в посте, где показалась вместе с юмористом.

Девушка Ханумака ответила на хейт (скриншот)

Кроме этого, избранница комика не только попыталась высмеять обвинения Шаманской, которая говорила о моральном насилии со стороны Ханумака. Также она заявила, что ей смешно видеть весь хейт, вместе с юмористом она уже два года, а еще заявила, что Артур якобы не называл ее "мамой".