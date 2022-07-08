Проверяем свежесть яиц за 1 секунду: "бабушкин" метод

Сейчас мы можем посмотреть срок хранения на упаковке и быть спокойными. Как правило, срок потребления не превышает 28 дней после дня сноса. Если же вы купили домашнее яйцо на рынке, можете попасть на немного несвежее, или и вовсе испорченное. А это уже - беда, потому что запах тухлого яйца ни с чем не сравнить.

"Бабушкин метод" контроля качества

Просто окуните сырое яйцо в воду. Если яйцо осталось на дне емкости, его можно употреблять смело. Если яйцо плавает внутри и стоит вертикально, его нужно съесть в первую очередь.

Если яйцо всплывает на поверхность, это означает, что его нельзя есть. Выбрасывайте продукт немедленно!

Слева направо: испорченное яйцо, срок годности истекает, свежее (фото: santeplusmag)

Разбейте яйцо, чтобы точно удостовериться

Если вы смелые - разбивайте. Несвежее яйцо будет иметь другой оттенок или даже цвет: синий, розовый, зеленый или черный.

Самый удивительный трюк - послушайте яйцо

Малоизвестная техника позволяет одним движением определить яйцо, срок годности которого истек. Просто встряхните яйцо возле уха. Если яйцо создает внутренний шум, звук брызг или звук, как будто оно движется внутри скорлупы, такое яйцо нельзя есть.

Если подозрительного звука не будет обнаружено, вы можете спокойно приступать к приготовлению блюда на основе яиц.