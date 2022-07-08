Перевіряємо свіжість яєць за 1 секунду: "бабусин" метод

Нині ми можемо подивитися термін зберігання на упаковці і бути спокійними. Як правило, термін споживання не перевищує 28 днів після дня знесення. Якщо ж ви купили домашнє яйце на ринку, можете потрапити на трохи несвіже, або й зовсім зіпсоване. А це вже - біда, бо запах тухлого яйця ні з чим не зрівняти.

"Бабусин метод" контролю якості

Просто занурте сире яйце у воду. Якщо яйце залишилося на дні ємності, його можна вживати сміливо. Якщо яйце плаває всередині і стоїть вертикально, його потрібно з’їсти в першу чергу.

Якщо яйце спливає на поверхню, це означає, що його не можна їсти. Викидайте продукт негайно!

Зліва направо: зіпсоване яйце, термін придатності закінчується, свіже (фото: santeplusmag)

Розбийте яйце, щоб точно впевнитися

Якщо ви сміливі - розбивайте. Несвіже яйце матиме інший відтінок чи навіть колір: синій, рожевий, зелений або чорний.

Найдивовижніший трюк - послухайте яйце

Маловідома техніка дозволяє одним рухом визначити яйце, термін придатності якого закінчився. Просто струсіть яйце біля вуха. Якщо яйце створює внутрішній шум, звук бризок або звук, наче воно рухається всередині шкаралупи, таке яйце не можна їсти.

Якщо підозрілого звуку не буде виявлено, ви можете спокійно приступати до приготування страви на основі яєць.