Перевірте скарбничку: звичайна українська монета може коштувати кілька тисяч

Українська монета номіналом у 2 копійки може виявитися справжнім скарбом. Колекціонери готові викласти від 2000 до 4500 гривень за монету, яка була випущена в 1994 році.

Як виглядає така монета і в чому її особливість – читайте нижче.

На аукціоні нумізматів Violity з'явився цікавий лот - українська монета номіналом у 2 копійки.

Випущена ця монета в 1994 році. Зараз продавець за неї просить вже понад 2000 гривень. Однак її реальна ціна може бути набагато більше.

Як зазначає власник лота, монета була знайдена в грунті та реставрацію не проводили.

Ця монета може коштувати від 2000 до 4500 тисяч гривень

В чому особливість цієї монети

Як стверджують фахівці, 2 копійки 1994 року – звичайна розмінна монета України. У 1994 році їх виготовляли з алюмінію. Було випущено три види таких монет: АА, 1АА і 1АВ.

Монета 1АА відрізняється від інших малюнком - там у грона є невеликий хвостик і шрифт крупніше звичайного. Ціна такої монети невелика - 20 гривень.

У монети 1ВА своя особливість - у грона хвостика немає, але шрифт теж великий. Таку монету на аукціонах теж можна зустріти і її ціна – від 20 до 50 гривень.

Але справжнім багатством вважається монета АА. Вона має дуже широкий кант аверсу.

Виявляється, в 1994 році для виробництва цієї монети використовували штемпель від 10 копійок 1994 року.

Широкий кант вийшов через те, що діаметр штемпеля для 10 копійок менше, ніж для 2 копійок. Цей вид монет нумізмати називають"перепутка".

Ціна цієї монети на аукціонах може досягати 4500 гривень, і вона дуже цікавить колекціонерів.