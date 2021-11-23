В Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядит

Монета СССР номиналом 20 копеек продают в Украине за 67 тыс. грн. По словам продавца он нашел ее в старой квартире в одной из коробок.

Продавец рассказал, монета не мытая, в хорошем состоянии и недолго находилась в обращении.

"Такая, как была извлечена из коробки, найденной в старой квартире. Монета в очень хорошем состоянии. Сохранение монеты по фото, фотографировал как можно четче, чтобы передать общее состояние монеты" – написал продавца.

Изготовлена и выпущена монета в 1931 году в ограниченном количестве. Все ее экземпляры находятся у коллекционеров. Такие монеты продают нечасто, поэтому точную цену можно определить только на аукционе.

Стоимость монеты на аукционе - 67 тысяч гривен ($2553). Аукцион продлится до вечера 24 ноября.

В Украине за безумные деньги продают монету времен СССР (violity.com)