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В Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядит

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Вторник 23 ноября 2021 20:03
В Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядит В Украине за шаэни деньги продают монету времен СССР (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Монета СССР номиналом 20 копеек продают в Украине за 67 тыс. грн. По словам продавца он нашел ее в старой квартире в одной из коробок.

Так, монету выставили на аукционе Violity.

Продавец рассказал, монета не мытая, в хорошем состоянии и недолго находилась в обращении.

"Такая, как была извлечена из коробки, найденной в старой квартире. Монета в очень хорошем состоянии. Сохранение монеты по фото, фотографировал как можно четче, чтобы передать общее состояние монеты" – написал продавца.

Изготовлена и выпущена монета в 1931 году в ограниченном количестве. Все ее экземпляры находятся у коллекционеров. Такие монеты продают нечасто, поэтому точную цену можно определить только на аукционе.

Стоимость монеты на аукционе - 67 тысяч гривен ($2553). Аукцион продлится до вечера 24 ноября.

В Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядитВ Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядитВ Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядитВ Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядитВ Украине найденную в квартире старую монету продают за более 60 тысяч: как она выглядит

В Украине за безумные деньги продают монету времен СССР (violity.com)

Ранее мы сообщали, что в Украине монету номиналом 10 гривен продают за 25 тысяч.

Также мы писали, что украинскую монету продают почти за 500 долларов.

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