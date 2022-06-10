Як перевірити статус виплат від міжнародних організацій онлайн: проста інструкція

Українці, які змушені були переїхати в інший регіон через військові дії, мають право подати документи на виплати від міжнародних організацій. Заявки подаються через єДопомога.

Хто має право на таку допомогу і як перевірити статус своєї заявки після оформлення - читайте нижче.

Хто має право на виплати від міжнародних організацій

Внутрішньо переміщені особи, які знаходяться в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або в зоні активних бойових дій - можуть подати заявку на виплату від міжнародних організацій.

Як подати заявку і які потрібні дані

Заявку потрібно подати на сайті єДопомога - ось за цим посиланням. Потрібно ввести такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний податковий номер (ІПН, РНОКПП)

паспорт громадянина України, ID-карта, свідоцтво на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини

Адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання

Номер телефону

IBAN (банківський рахунок для виплати допомоги)

Як дізнатися статус заявки

Далі на платформі єДопомога збираються заявки на допомогу і за запитом міжнародних організацій передає списки на допомогу по категорії, А вони обробляють такі заявки та фінансують виплати.

1. Щоб перевірити статус заявки, потрібно зайти на сайт єДопомога і натиснути кнопку "Перевірка статусу заявки".

2. Далі потрібно вказати реєстраційний номер картки платника податків (РНОКПП або ІПН) і номер телефону.

3. Після - натиснути на кнопку "Перевірити статус" і отримати відповідь.

Заявка не знайдена - раніше ви не подавали заявку через платформу єДопомога

Ваша заявка в процесі верифікації - заявка передана в єдину інформаційну систему соціальної сфери Мінсоцполітики й зараз проходить перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та приналежність до зазначених соціальних статусів.

Ваша заявка верифікована - зазначена в заявці персональна інформація та соціальні статуси підтверджені.

Ваша заявка не пройшла верифікацію - зазначені в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соціального забезпечення для актуалізації статусу. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

Ваша заявка містить помилки - у заяві допущені помилки, потрібно додатково її перевірити. Після цього у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій - цей статус підтверджує, що заявка пройшла верифікацію і буде передана міжнародним організаціям.

Далі статус може змінюватися - після отримання міжнародними організаціями.