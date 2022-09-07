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Как проверить, действительно ли дрожжи свежие: поможет простая хитрость

Как проверить качество дрожжей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В каждой выпечке используют дрожжи. Именно дрожжи придают хлебу или выпечке невероятную воздушную текстуру. Но прежде чем что-то выпекать, убедитесь, что они свежие.

Как проверить качество дрожжей - читайте ниже.

Что нужно сделать

В частности, качественный продукт отличается характерным запахом - дрожжи имеют приятный аромат с чуть заметной кислинкой.

Если вы сомневаетесь в доброкачественности продукта, проверьте действие дрожжей заранее, приготовив небольшую порцию опары.

Когда опара будет готова, ее следует присыпать слоем муки. После этого поставить миску с опарой в теплое место, чтобы она поднялась. Отметим, что уже через 30 минут можно проверить результат.

Если мука покрылась трещинами, то дрожжи качественные и можно приступать к замешиванию большого объема теста.

Однако, если на поверхности трещин нет, это свидетельствует о плохом качестве продукта, поэтому такие дрожжи не подходят для выпечки.

Также удостовериться в пригодности дрожжей можно еще проще. Их нужно поместить в теплую воду и добавить немного сахара. Если через 20-30 минут образовалась пышная "шапочка", то это свидетельствует, что дрожжи активно работают и можно замешивать тесто.

Добавим, что сухие активные дрожжи должны представлять собой хрупкие гранулы, похожие на маленькие шарики разного диаметра. Также они не должны слипаться между собой.

Ранее мы сообщали, как сделать быстрое дрожжевое тесто для любой выпечки.

Также мы писали, какие дрожжи лучше всего подходят для кулича.

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выпечкадрожжи