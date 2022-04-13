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Какие дрожжи лучше всего подходят для паски: не перепутайте

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 20:14
Какие дрожжи лучше всего подходят для паски: не перепутайте Фото: Какие дрожжи лучше всего подходят для паски (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы скоро будут печь паски, чтобы отпраздновать Пасху 2022. Особое блюдо требует особого подхода и подготовки. Уже сейчас стоит составить список продуктов и начать собирать пасхальную корзину.

Какие дрожжи подойдут для самой вкусной паски - читайте ниже в нашем материале Styler.

Для того, чтобы праздничная выпечка была и вкусной и ароматной, к выбору дрожжей следует отнестись очень внимательно.

Классическая, "настоящая", паска

Если вы любите классику и имеете время, возьмите живые (прессованные) дрожжи. Сейчас они продаются в маленьких брикетах.

Работают такие дрожжи долго, но тесто становится ароматным уже на этапе поднятия. Готовые же паски будут ароматными и пышными.

Когда мало времени

Если спешите, возьмите сухие быстродействующие дрожжи. Уже через пару часов можно будет получить готовую паску.

Конечно же, надо следовать инструкции на упаковке, чтобы тесто не перебродило и паска не получилась слишком пористым и ее "не порвало".

Вырастите закваску сами

Это те же самые дрожжи, только выращенные дома. Готовить ее надо долго (около недели), закваска нуждается в постоянном уходе, но мякиш такой пасхи вас порадует.

Если времени нет совсем

Тогда замените дрожжи на разрыхлитель. Правда, это уже будет не совсем паска, а кекс. Однако глазурь и посыпка ситуацию может исправить.

Ранее мы писали про страстную неделю по дням. Что и когда можно и нельзя делать.

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