Як перевірити, чи дріжджі справді свіжі: допоможе проста хитрість

Що потрібно зробити

Зокрема, якісний продукт відрізняється характерним запахом - дріжджі мають приємний аромат з трохи помітною кислинкою.

Якщо ви сумніваєтеся у доброякісності продукту, перевірте дію дріжджів заздалегідь, приготувавши невелику порцію опари.

Коли опара буде готова, її слід присипати шаром борошна. Після цього поставити миску з опарою у тепле місце, щоб вона піднялась. Зазначимо, що вже через 30 хвилин можна перевірити результат.

Якщо борошно вкрилося тріщинами, то дріжджі якісні і можна приступати до замішування великого обсягу тіста.

Однак, якщо на поверхні тріщин немає, це свідчить про погану якість продукту, тому такі дріжджі не підходять для випічки.

Також впевнитися в придатності дріжджів можна ще простіше. Їх потрібно помістити в теплу воду і додати трохи цукру. Якщо через 20-30 хвилин утворилася пишна "шапочка", то це свідчить, що дріжджі активно працюють і можна замішувати тісто.

Додамо, що сухі активні дріжджі повинні являти собою крихкі гранули, схожі на маленькі кульки різного діаметру. Також вони не повинні злипатися між собою.