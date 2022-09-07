Как проверить, действительно ли дрожжи свежие: поможет простая хитрость

В каждой выпечке используют дрожжи. Именно дрожжи придают хлебу или выпечке невероятную воздушную текстуру. Но прежде чем что-то выпекать, убедитесь, что они свежие.

Что нужно сделать

В частности, качественный продукт отличается характерным запахом - дрожжи имеют приятный аромат с чуть заметной кислинкой.

Если вы сомневаетесь в доброкачественности продукта, проверьте действие дрожжей заранее, приготовив небольшую порцию опары.

Когда опара будет готова, ее следует присыпать слоем муки. После этого поставить миску с опарой в теплое место, чтобы она поднялась. Отметим, что уже через 30 минут можно проверить результат.

Если мука покрылась трещинами, то дрожжи качественные и можно приступать к замешиванию большого объема теста.

Однако, если на поверхности трещин нет, это свидетельствует о плохом качестве продукта, поэтому такие дрожжи не подходят для выпечки.

Также удостовериться в пригодности дрожжей можно еще проще. Их нужно поместить в теплую воду и добавить немного сахара. Если через 20-30 минут образовалась пышная "шапочка", то это свидетельствует, что дрожжи активно работают и можно замешивать тесто.

Добавим, что сухие активные дрожжи должны представлять собой хрупкие гранулы, похожие на маленькие шарики разного диаметра. Также они не должны слипаться между собой.