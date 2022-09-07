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Як перевірити, чи дріжджі справді свіжі: допоможе проста хитрість

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Середа 07 вересня 2022 19:35
Як перевірити, чи дріжджі справді свіжі: допоможе проста хитрість Як перевірити якість дріжджів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кожній випічці використовують дріжджі. Саме дріжджі надають хлібу або випічці неймовірну повітряну текстуру. Але перш ніж щось випікати, переконайтеся, що вони свіжі.

Як перевірити якість дріжджів - читайте нижче.

Що потрібно зробити

Зокрема, якісний продукт відрізняється характерним запахом - дріжджі мають приємний аромат з трохи помітною кислинкою.

Якщо ви сумніваєтеся у доброякісності продукту, перевірте дію дріжджів заздалегідь, приготувавши невелику порцію опари.

Коли опара буде готова, її слід присипати шаром борошна. Після цього поставити миску з опарою у тепле місце, щоб вона піднялась. Зазначимо, що вже через 30 хвилин можна перевірити результат.

Якщо борошно вкрилося тріщинами, то дріжджі якісні і можна приступати до замішування великого обсягу тіста.

Однак, якщо на поверхні тріщин немає, це свідчить про погану якість продукту, тому такі дріжджі не підходять для випічки.

Також впевнитися в придатності дріжджів можна ще простіше. Їх потрібно помістити в теплу воду і додати трохи цукру. Якщо через 20-30 хвилин утворилася пишна "шапочка", то це свідчить, що дріжджі активно працюють і можна замішувати тісто.

Додамо, що сухі активні дріжджі повинні являти собою крихкі гранули, схожі на маленькі кульки різного діаметру. Також вони не повинні злипатися між собою.

Раніше ми повідомляли, як зробити швидке дріжджове тісто для будь-якої випічки.

Також ми писали, які дріжджі найкраще підходять для паски.

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