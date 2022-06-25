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Как понять, что сайт безопасен: критерии, на которые нужно обращать внимание

Как проверить, безопасен ли сайт (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В поисках новостей или нужной для работы информации ежедневно человек посещает десятки или даже сотни сайтов. В частности, шансы наткнуться на вредоносный ресурс очень высоки. Для того, чтобы ввести в заблуждение, мошенники могут разработать сайт с виду идентичный оригинальному и сделать его адрес максимально похожим.

В Госспецсвязи подготовили несколько простых правил, которые помогут распознать вредоносный ресурс.

По словам специалистов, проверить безопасность сайта можно по нескольким критериям.

Необходимо обратить внимание на то, какой протокол использует сайт. https - надежный, который обеспечивает защищенное соединение и конфиденциальность информации с помощью шифрования. А вот http - ненадежный.

Также обычно слева от вебадрессы с помощью специальных пометок указывается статус безопасности сайта. Значок в виде закрытого замочка в адресной строке браузера в большинстве случаев свидетельствует о безопасности соединения и указывает на то, что используется SSL - сертификат безопасности.

Однако, восклицательный знак вместо замочка указывает на то, что соединение незащищенное, а посещение такого сайта может быть опасным. Через него злоумышленники могут получить доступ к данным или заразить устройство вредоносным программным обеспечением. Поэтому, лучше отказаться от посещения такой страницы.

Кроме того, часто злонамеренные сайты маскируются под страницы официальных органов, компаний, интернет-магазинов и тому подобное. Необходимо обращать внимание и на правильность написания названия вебсайта. Разница может быть только в одну букву или знак. Если наполнение вебресурса вызывает сомнения даже при наличии определенных знаков безопасности, стоит воздержаться от ввода на нем каких-либо персональных данных и не загружать оттуда файлов.

К тому же надежные сайты обычно имеют раздел политики конфиденциальности по использованию данных пользователей. Лучше не жалеть времени и ознакомиться с изложенной там информацией.

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