Как понять, что сайт безопасен: критерии, на которые нужно обращать внимание

В поисках новостей или нужной для работы информации ежедневно человек посещает десятки или даже сотни сайтов. В частности, шансы наткнуться на вредоносный ресурс очень высоки. Для того, чтобы ввести в заблуждение, мошенники могут разработать сайт с виду идентичный оригинальному и сделать его адрес максимально похожим.
В Госспецсвязи подготовили несколько простых правил, которые помогут распознать вредоносный ресурс.
По словам специалистов, проверить безопасность сайта можно по нескольким критериям.
Необходимо обратить внимание на то, какой протокол использует сайт. https - надежный, который обеспечивает защищенное соединение и конфиденциальность информации с помощью шифрования. А вот http - ненадежный.
Также обычно слева от вебадрессы с помощью специальных пометок указывается статус безопасности сайта. Значок в виде закрытого замочка в адресной строке браузера в большинстве случаев свидетельствует о безопасности соединения и указывает на то, что используется SSL - сертификат безопасности.
Однако, восклицательный знак вместо замочка указывает на то, что соединение незащищенное, а посещение такого сайта может быть опасным. Через него злоумышленники могут получить доступ к данным или заразить устройство вредоносным программным обеспечением. Поэтому, лучше отказаться от посещения такой страницы.
Кроме того, часто злонамеренные сайты маскируются под страницы официальных органов, компаний, интернет-магазинов и тому подобное. Необходимо обращать внимание и на правильность написания названия вебсайта. Разница может быть только в одну букву или знак. Если наполнение вебресурса вызывает сомнения даже при наличии определенных знаков безопасности, стоит воздержаться от ввода на нем каких-либо персональных данных и не загружать оттуда файлов.
К тому же надежные сайты обычно имеют раздел политики конфиденциальности по использованию данных пользователей. Лучше не жалеть времени и ознакомиться с изложенной там информацией.
Ранее мы сообщали, как распознать, что телефон или компьютер взломали.
Также мы писали, безопасно ли предоставлять приложениям доступ на смартфоне но чем это может грозить.
Кроме того, читайте, как защитить свой банковский счет.