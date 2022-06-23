Украинцам рассказали, как распознать, что телефон или компьютер взломали

Специалисты рассказали, как можно распознать, что компьютер или смартфон взломали, или на нем установлено вредоносное программное обеспечение.

Об этом рассказали в Telegra m-канале Госспецсвязи.

По словам специалистов, любое устройство может быть заражено вредоносным программным обеспечением. Однако, действительно, не всегда это может быть очевидным для пользователя. Насторожить должно любое нетипичное поведение гаджета.

Как распознать, что гаджет сломали:

Батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно программы больше всего используют заряд батареи);

Значительное замедление работы гаджета;

Частые сбои в работе компьютера или смартфона. Например, частые перезагрузки и внезапные отключения;

Внезапное уменьшение объема свободной памяти;

Появление рекламы;

Появление программ или приложений, которых вы лично не устанавливали;

Самовольная смена гаджетом настроек;

Передача больших объемов трафика даже теми программами, которые редко используются;

Самовольное включение Wi-Fi, геолокации даже при отключении опций вручную;

Получение непонятных системных сообщений;

Самовольная работа курсора или клавиатуры.

Как минимизировать риск взлома гаджета

Нужно пользоваться надежными программами-антивирусами, регулярно проверять устройство на наличие угроз. Перечень известных антивирусов, которые вызывают доверие у экспертов, можно просмотреть здесь.

Также необходимо своевременно устанавливать обновления устройств (обновления для операционных систем, программ). Это окажет повышение уровня безопасности и устранит выявленные недостатки системы.

К тому же стоит загружать на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS. Важно удалять подозрительные приложения, а также те, которых человек не устанавливал лично.

Кроме того, нельзя использовать "взломанные" версии платных программ, особенно - с русских торрентов. Все потому, что они содержат вирусы.

Важно также отказаться от российских программ и сервисов. Нельзя загружать файлы из неизвестных источников или от неизвестных, или малознакомых отправителей. Вредоносный код могут содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных.