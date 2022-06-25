Як зрозуміти, що сайт безпечний: критерії, на які потрібно звертати увагу

За словами фахівців, перевірити безпечність сайту можна за кількома критеріями.

Необхідно звернути увагу на те, який протокол використовує сайт. https - надійний, який забезпечує захищене з'єднання, конфіденційність інформації за допомогою шифрування. А от http - ненадійний.

Також зазвичай ліворуч від вебадреси за допомогою спеціальних позначок зазначається статус безпеки сайту. Значок у вигляді закритого замочка в адресному рядку браузера у більшості випадків свідчить про безпечність з'єднання і вказує на те, що використовується SSL - сертифікат безпеки.

Однак, знак оклику замість замочка вказує на те, що з'єднання незахищене, а відвідування такого сайту може бути небезпечним. Через нього зловмисники можуть отримати доступ до даних або інфікувати пристрій шкідливим програмним забезпеченням. Тому, краще відмовитись від відвідування такої сторінки.

Окрім того, часто зловмисні сайти маскуються під сторінки офіційних органів, компаній, інтернет-магазинів тощо. Необхідно звертати увагу і на правильність написання назви вебсторінки. Різниця може бути лише в одну літеру чи знак. Якщо наповнення вебресурсу викликає сумніви навіть за наявності певних знаків безпеки, варто утриматися від введення на ньому будь-яких персональних даних та не завантажувати звідти файлів.

До того ж надійні сайти зазвичай мають розділ політики конфіденційності щодо використання даних користувачів. Краще не шкодувати часу та ознайомитись із викладеною там інформацією.