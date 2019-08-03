Проверили даже люки: в Трускавце переполох из-за приезда Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа посетил Трускавец. Во время своего визита он ответил на резонансное заявление главы АП Андрея Богдана об отставке, а также провел закрытое "рабочее совещание" со "слугами народа". О том, что происходило до появления Зеленского в Трускавце – рассказывает корреспондент "УП" Евгений Руденко в своем Facebook.

Корреспондент побывал возле локаций, которые должен посетить Президент Украины.

"Перед приездом Зеленского взрывотехники проверяют канализационные колодцы и внутренности лайтбоксов", - сообщил Руденко.

Зеленский в Трускавце – президент устроил переполох (скриншот: facebook.com)

Зеленский в Трускавце – президент устроил переполох (фото: Евгений Руденко)

По его данным, проверка проводилась не только на прилежащих территориях, но и внутри помещений. Как сообщается на сайте "УП", проверку проходили и сами "слуги народа", перед тем как попасть на закрытое совещание с главой государства. Ради безопасности Зеленского новоиспеченным депутатам пришлось даже разуться.

"В день приезда Владимира Зеленского в отеле "Риксос" в Трускавце проходят мероприятия безопасности УГО. В помещении гостиницы поставили детекторы. "Слуга народа" пропускают через рамки", - говорится в подписи к видео.

Зеленский в Трускавце – президент устроил переполох (видео: youtube.com/Українська правда)

Глава государства, перед тем как приехать на встречу с депутатами, провел совещание с руководством города и района в отеле "Миротель". Когда президент шел к кортежу, многие аплодировали. Президент в быстром темпе в окружении охраны и главы АП Андрея Богдана перемещался к автомобилям. Одна девушка пыталась подойти к президенту с вопросом, но охрана не подпустила ее.

Зеленский в Трускавце – президент устроил переполох (видео: youtube.com/Українська правда)

После совещания со "слугами народа" Зеленский в Трускавце ответил на вопрос о том, как давно он виделся со своими родителями. Президент признался, что в последний раз видел маму и отца в день инаугурации, однако он как минимум раз в день с ними созванивается. Признается, что мама обижается, если у него не получается взять трубку.

Зеленский в Трускавце – президент устроил переполох (видео: youtube.com/Українська правда)

Напомним, что "Слуга народа" выдвинет Разумкова на пост спикера Рады.