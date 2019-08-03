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Зеленский может встретиться с Трампом в сентябре

Новости » Политика    03.08.2019 - 16:44
Зеленский может встретиться с Трампом в сентябре
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Планируется, что встреча состоится в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре 2019 года планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал он.

Напомним, ранее спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки готовятся к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Волкера, Вашингтон уже начал подготовку к предстоящей встрече глав государств. Также он напомнил, что Трамп и Зеленский недавно имели телефонный разговор.

Также сообщалось, что США готовы рассмотреть привлечение Трампа к нормандскому формату. По словам Волкера,  США готовы поддержать расширение формата переговоров, однако важно понимать, что Россия настроена на прекращение конфликта.

Добавим, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Раду.

 

 

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