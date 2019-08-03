Перевірили навіть люки: у Трускавці переполох через візит Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня відвідав Трускавець. Під час свого візиту він відповів на резонансну заяву глави АП Андрія Богдана про відставку, а також провів закриту "робочу нараду" зі "слугами народу". Про те, що відбувалося до появи Зеленського в Трускавці – розповідає кореспондент "УП" Євген Руденко у своєму Facebook.

Кореспондент побував біля локацій, які повинен був відвідати Президент України.

"Перед приїздом Зеленського вибухотехніки перевіряють каналізаційні колодязі і нутрощі лайтбоксів", - повідомив Руденко.

Зеленський в Трускавці – президент влаштував переполох (скріншот: facebook.com)

Зеленський в Трускавці – президент влаштував переполох (фото: Євген Руденко)

За його даними, перевірка проводилась не тільки на прилеглих територіях, але і всередині приміщень. Як повідомляється на сайті "УП", проходили перевірку і самі "слуги народу", перед тим як потрапити на закриту нараду з главою держави. Заради безпеки Зеленського новоспеченим депутатам довелося навіть роззутися.

"У день приїзду Володимира Зеленського в готелі "Ріксос" у Трускавці проходять заходи безпеки УГО. В приміщенні готелю поставили детектори. "Слуг народу" пропускають через рамки", - йдеться у підписі до відео.

Зеленський в Трускавці – президент влаштував переполох (відео: youtube.com/Українська правда)

Глава держави, перед тим як приїхати на зустріч з депутатами, провів нараду з керівництвом міста та району в готелі "Міротель". Коли президент йшов до кортежу, багато хто йому аплодував. Президент в швидкому темпі в оточенні охорони і глави АП Андрія Богдана переміщувався до автомобілів. Одна дівчина намагалася підійти до президента з питанням, але охорона не пустила її.

Зеленський в Трускавці – президент влаштував переполох (відео: youtube.com/Українська правда)

Після наради зі "слугами народу" Зеленський у Трускавці відповів на питання про те, як давно він бачився зі своїми батьками. Президент зізнався, що в останній раз бачив маму і батька в день інавгурації, однак він як мінімум раз на день з ними спілкується. Зізнається, що мама ображається, якщо у нього не виходить взяти слухавку.

Зеленський в Трускавці – президент влаштував переполох (відео: youtube.com/Українська правда)

Нагадаємо, що "Слуга народу" висуне Разумкова на пост спікера Ради.