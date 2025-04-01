Провал року? Скільки мільйонів втратить Disney через скандали навколо "Білосніжки"

За новими оцінками, Disney може втратити 115 мільйонів доларів після всіх показів "Білосніжки". На створення картини було витрачено 270 мільйонів, а загальні витрати, включаючи маркетинг, досягли 410 мільйонів доларів.

Орієнтовні загальні доходи стрічки оцінюються у 295 мільйонів з урахуванням прибутків від прокату, стрімінгу, телебачення, продажів сувенірної продукції.

У перші вихідні фільм очолив касові збори, проте став найменш успішним ремейком Disney. Наприклад, "Русалонька" та "Книга джунглів" стартували з понад 100 млн доларів, а "Аладдін" 2019 року, "Красуня і чудовисько" 2017-го та "Король Лев" 2019-го взагалі перетнули позначку в мільярд доларів.

Кадр з фільму "Білосніжка" (скриншот)

Анімаційна версія оригінальної класики 1937 року не стала хітом й серед критиків, отримавши лише 40% на сайті Rotten Tomatoes, хоча авдиторія дала оцінку в 74%. А от на IMDB стрічка отримала рейтинг 1.5 з 10.

Водночас експерти вважають, що все ще може змінитися. Поява "Білосніжки" на стрімінговій платформі Disney+ може привернути увагу іншої авдиторії й з обговоренням у соцмережах дати їй нове дихання.

Що відомо про скандали навколо "Білосніжки"

Нова версія історії зазнала чимало хейту. Багатьом не сподобався вибір Рейчел Зеглер на головну роль, оскільки та має колумбійське походження. Масла у вогонь додали коментарі акторки щодо оригіналу 1937 року. Вона розкритикувала казку за застарілі стереотипи щодо ролі жінки та назвала історію кохання з принцом дивною, адже той переслідує героїню.

Не обійшлося й без політичних баталій. Рейчел "накинулася" на прихильників Трампа, за що згодом просила вибачення. Потім вона висловила підтримку Палестині. Водночас виконавиця ролі Злої Королеви Ґаль Ґадот підтримала Ізраїль. Усе це створило не лише додаткову напругу навколо фільму, а й протести обох сторін. Не менш гострою виявилася тема з семи гномами, яких на тлі критики творці замінили на чарівних істот за допомогою комп'ютерної графіки.

Нагадаємо, музичний фільм "Білосніжка" був знятий режисером Марком Веббом за сценарієм Грети Гервіг, яка створила кінохіт "Барбі", та Ерін Кресіди Вілсон. Картина є кіноадаптацією мультфільму "Білосніжка та сім гномів", заснованого на однойменній казці братів Грімм.

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