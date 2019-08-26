Не протолкнуться: в сети высмеяли "туристический бум" в Крыму (фото)

В Крыму провалился курортный сезон (коллаж: РБК-Украина)

Курорты в Крыму продолжают пустовать и в преддверие "бархатного сезона"

На оккупированном Россией Крымском полуострове полностью провалился курортный сезон 2019 года. Наплыва туристов не было, как на протяжение всего года, так и накануне "бархатного сезона".

В сети показали пустующие кафе и другие ночные заведения в Ялте. Стоит отметить, что, как теплая ночная погода, так и выходной день должны были способствовать летним развлечениям. Но на уличных террасах людей замечено не было.

Снимки в Twitter опубликовал блогер Василий Крым.

"Август, начало первого ночи. Несмотря на это, народу - не протолкнуться", - подписал он фотографии.

В Крыму провалился курортный сезон (скрин: twitter.com/wasily_crimea)

Пользователи сети заценили фото, оставив под ними комментарии, а которых подтвердили то, что на полуострове отдыхающих не густо. А на рынках продавцов, зачастую больше, чем покупателей.

"Была вчера на "Овощном"... Продавцов больше, чем покупателей, и то набирают всего понемногу..." - написала юзер.

"Я раньше в это время бегал в гастрономчик на Морской за пивом, ибо движуха была в самом разгаре", - сокрушается еще один пользователь.

В Крыму провалился курортный сезон (скрин: twitter.com/wasily_crimea)

К слову, ранее мы писали, что в День государственного флага крымчане, несмотря на оккупацию, не забыли о национальном символе. На полуострове в некоторых местах появился сине-желтый стяг.

Ранее мы писали, что на Крымском мосту пара российских туристов повесила на барьерном ограждении "замок любви". За это пару молодоженов оштрафовали, а символический замок в форме сердца спилили.