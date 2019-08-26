ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не проштовхнутися: в мережі висміяли "туристичний бум" в Криму (фото)

STYLERЖиття    26.08.2019 - 16:13
Не проштовхнутися: в мережі висміяли "туристичний бум" в Криму (фото)
У Криму провалився курортний сезон (колаж: РБК-Україна)

Курорти в Криму продовжують пустувати і в переддень "оксамитового сезону"

На окупованому Росією Кримському півострові повністю провалився курортний сезон 2019 року. Напливу туристів не було, як протягом усього року, так і напередодні "оксамитового сезону".

У мережі показали пусті кафе та інші нічні заклади в Ялті. Варто відзначити, що, як тепла нічна погода, так і вихідний день мали б сприяти літнім розвагам. Але на вуличних терасах людей помічено не було.

Знімки в Twitter опублікував блогер Василий Крым.

"Серпень, початок першої ночі. Незважаючи на це, народу - не проштовхнутися", - підписав він фотографії.

Не проштовхнутися: в мережі висміяли &quot;туристичний бум&quot; в Криму (фото)

У Криму провалився курортний сезон (скрін: twitter.com/wasily_crimea)

Користувачі мережі зацінили фото, залишивши під ними коментарі, які підтвердили те, що на півострові відпочиваючих не густо. А на ринках продавців, часто більше, ніж покупців.

"Вчора була на "Овочевому"... Продавців більше, ніж покупців, та й набирають усього потроху..." - написала юзер.

"Я раніше в цей час бігав у гастрономчик на Морській за пивом, бо двіжуха була в самому розпалі", - журиться ще один користувач.

Не проштовхнутися: в мережі висміяли &quot;туристичний бум&quot; в Криму (фото)

У Криму провалився курортний сезон (скрін: twitter.com/wasily_crimea)

До речі, раніше ми писали, що в День державного прапора кримчани, незважаючи на окупацію, не забули про національний символ. На півострові в деяких місцях з'явився синьо-жовтий стяг.

Раніше ми писали, що на Кримському мосту пара російських туристів повісила на бар'єрному огородженні "замок любові". За це пару молодят оштрафували, а символічний замок у формі серця спиляли.

Скоро відмучимся вже: у мережі з'явилися фото з Криму в розпал сезону Екологічна біда в Криму: люди скаржаться на погане самопочуття
Новини України Крим
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся