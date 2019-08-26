Не проштовхнутися: в мережі висміяли "туристичний бум" в Криму (фото)

У Криму провалився курортний сезон (колаж: РБК-Україна)

Курорти в Криму продовжують пустувати і в переддень "оксамитового сезону"

На окупованому Росією Кримському півострові повністю провалився курортний сезон 2019 року. Напливу туристів не було, як протягом усього року, так і напередодні "оксамитового сезону".

У мережі показали пусті кафе та інші нічні заклади в Ялті. Варто відзначити, що, як тепла нічна погода, так і вихідний день мали б сприяти літнім розвагам. Але на вуличних терасах людей помічено не було.

Знімки в Twitter опублікував блогер Василий Крым.

"Серпень, початок першої ночі. Незважаючи на це, народу - не проштовхнутися", - підписав він фотографії.

У Криму провалився курортний сезон (скрін: twitter.com/wasily_crimea)

Користувачі мережі зацінили фото, залишивши під ними коментарі, які підтвердили те, що на півострові відпочиваючих не густо. А на ринках продавців, часто більше, ніж покупців.

"Вчора була на "Овочевому"... Продавців більше, ніж покупців, та й набирають усього потроху..." - написала юзер.

"Я раніше в цей час бігав у гастрономчик на Морській за пивом, бо двіжуха була в самому розпалі", - журиться ще один користувач.

У Криму провалився курортний сезон (скрін: twitter.com/wasily_crimea)

До речі, раніше ми писали, що в День державного прапора кримчани, незважаючи на окупацію, не забули про національний символ. На півострові в деяких місцях з'явився синьо-жовтий стяг.

Раніше ми писали, що на Кримському мосту пара російських туристів повісила на бар'єрному огородженні "замок любові". За це пару молодят оштрафували, а символічний замок у формі серця спиляли.