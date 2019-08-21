Россиян наказали на "надругательство" над Крымским мостом: покусились на главную скрепу (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Инцидент на Крымском мосту обсмеяли в сети

На Крымском мосту россияне, которые приехали на оккупированный украинский полуостров, повесили на барьерном ограждении "замок любви". За это пару молодоженов оштрафовали, а сам символический замок в форме сердца спилят, так как на "объекте стратегического значения" не должно быть никаких посторонних предметов. Об этом сообщают росСМИ.

Влюбленным, которые отправились на медовый месяц из России в захваченный Крым, вменяют нарушение правил дорожного движения и умышленное создание угрозы аварийной ситуации на автомагистрали.

Крымский мост подвергся "нападению" (Фото: most.life)

Также в сообщении оккупантов говорится, что замок уберут "для соблюдения норм безопасности на мосту".

Свои действия молодожены сняли на видео, после чего ролик был опубликован в сети. Нужно сказать, что в прессе аннексированного Крыма пару назвали вандалами.

Видео: YouTube / Керчь Инфо

Пользователи сети обсмеяли такую подачу и реакцию на инициативу новобрачных-россиян, которые чуть ли не совершили нападение, надругательство и теракт на незаконно построенном Крымском мосту. В то же время некоторые юзеры вполне серьезно отнеслись к инциденту, раскритиковали пару и называют их "дебилами".

О! Такого вандализма свет не видел еще, пожизненное им светит 100%;

Кококо! Покпокпок! Покусились на главную ордынскую скрепу!

Главный редактор "Керчьинфо" раньше на НТВ работал? Он бы еще назвал ОПГ эту пару...

Бони и Клайд;

Дуракам закон не писан, но финансовые потери некоторых дебилов приводит в чувство, дамы рулят прикроватными ковриками;

Уроды со своим мусором достали. Замки... ленточки на деревьях - зас*али все;

А где охрана? Можно ведь и не замок привесить!

Уроды... Что тут еще сказать...

Скрин комментариев

Ранее сообщалось, что Крымский мост стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ.

А также мы писали о том, что жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост.