"Противно на это смотреть": главная елка "обросла" мусором после праздников в Киеве

В центре Киева празднование Нового года стало настоящим испытанием для коммунальщиков, которые не справляются с горами мусора, оставленными отдыхающими, где придется.
Фото, показывающие непорядочность многих людей, показала в Facebook писательница Татьяна Череп-Пероганич.
Возле центральной елки - атмосфера праздника и радости. Но стоит зайти за угол, можно увидеть обратную сторону медали.
"А теперь смотрите на центральную елку и то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, идя выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют..." - пишет Татьяна.
Фото: В Киеве люди устроили свинарник рядом с главной елкой (facebook.com/cherep.perohanych)
В комментариях некоторые пользователи сетуют на коммунальщиков, которые должным образом не выполняют свою работу. А некоторые говорят, что если человек - "свинья", что ни делай, он будет мусорить.
Вот что пишут украинцы в отзывах на публикацию:
Ранее мы писали, что в Киеве выбросили гору дорогущих елок прямо на месте продажи.