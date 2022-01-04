"Противно на это смотреть": главная елка "обросла" мусором после праздников в Киеве

Возле центральной елки - атмосфера праздника и радости. Но стоит зайти за угол, можно увидеть обратную сторону медали.

"А теперь смотрите на центральную елку и то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, идя выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют..." - пишет Татьяна.

Фото: В Киеве люди устроили свинарник рядом с главной елкой (facebook.com/cherep.perohanych)

В комментариях некоторые пользователи сетуют на коммунальщиков, которые должным образом не выполняют свою работу. А некоторые говорят, что если человек - "свинья", что ни делай, он будет мусорить.

Вот что пишут украинцы в отзывах на публикацию: