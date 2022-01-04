"Огидно на це дивитися": головна ялинка "обросла" сміттям після свят у Києві

Біля центральної ялинки - атмосфера свята і радості. Але варто зайти за ріг, можна побачити зворотний бік медалі.

"А тепер дивіться на центральну ялинку і те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, йдучи випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там по дорозі і залишають..." - пише Тетяна.

Фото: у Києві люди влаштували свинарник поруч з головною ялинкою (facebook.com/cherep.perohanych)

У коментарях деякі користувачі нарікають на комунальників, які належним чином не виконують свою роботу. А деякі кажуть, що якщо людина - "свиня", що не роби, вона буде смітити.

Ось що пишуть українці у відгуках на публікацію: