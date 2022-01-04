"Противно на это смотреть": главная елка "обросла" мусором после праздников в Киеве
В центре Киева празднование Нового года стало настоящим испытанием для коммунальщиков, которые не справляются с горами мусора, оставленными отдыхающими, где придется.
Фото, показывающие непорядочность многих людей, показала в Facebook писательница Татьяна Череп-Пероганич.
Возле центральной елки - атмосфера праздника и радости. Но стоит зайти за угол, можно увидеть обратную сторону медали.
"А теперь смотрите на центральную елку и то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, идя выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют..." - пишет Татьяна.
Фото: В Киеве люди устроили свинарник рядом с главной елкой (facebook.com/cherep.perohanych)
В комментариях некоторые пользователи сетуют на коммунальщиков, которые должным образом не выполняют свою работу. А некоторые говорят, что если человек - "свинья", что ни делай, он будет мусорить.
Вот что пишут украинцы в отзывах на публикацию:
- Количество свалок не оправдывает того, что некоторые люди - свиньи. Еще и детей своих учат по собственному примеру не ценить труд других. Противно на это смотреть, действительно.
- Если человек свиньей вырос, количество мусорных баков проблемы не решает.
- Конечно, надо научиться не мусорить! Но надо научить коммунальщиков выполнять свою работу - убирать. Особенно в праздничные дни.
- Как ни прискорбно, но эта работа у нас организована крайне плохо, не готовы наши службы ни к праздничным дням, ни к погодным условиям. То снег неожиданно упадет, то дождь, то праздник...
- К сожалению в центре города по "эстетическим" соображениям очень сократили количество урн и мусорных баков. А те что есть на праздники стабильно переполнены.
- Для местных жителей это вообще реальная проблема сейчас мусор выбросить. Стаканчик можно и домой завезти в конце концов, а что делать когда из дома некуда выбрасывать.
Ранее мы писали, что в Киеве выбросили гору дорогущих елок прямо на месте продажи.