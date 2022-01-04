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"Противно на это смотреть": главная елка "обросла" мусором после праздников в Киеве

Новина українською →
Киев, Вторник 04 января 2022 11:28
"Противно на это смотреть": главная елка "обросла" мусором после праздников в Киеве Колаж РБК-Украина: В центре Киева после праздников оставили горы мусора
Автор: Светлана Мащенко

В центре Киева празднование Нового года стало настоящим испытанием для коммунальщиков, которые не справляются с горами мусора, оставленными отдыхающими, где придется.

Фото, показывающие непорядочность многих людей, показала в Facebook писательница Татьяна Череп-Пероганич.

Возле центральной елки - атмосфера праздника и радости. Но стоит зайти за угол, можно увидеть обратную сторону медали.

"А теперь смотрите на центральную елку и то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, идя выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют..." - пишет Татьяна.

&quot;Противно на это смотреть&quot;: главная елка &quot;обросла&quot; мусором после праздников в Киеве

Фото: В Киеве люди устроили свинарник рядом с главной елкой (facebook.com/cherep.perohanych)

В комментариях некоторые пользователи сетуют на коммунальщиков, которые должным образом не выполняют свою работу. А некоторые говорят, что если человек - "свинья", что ни делай, он будет мусорить.

Вот что пишут украинцы в отзывах на публикацию:

  • Количество свалок не оправдывает того, что некоторые люди - свиньи. Еще и детей своих учат по собственному примеру не ценить труд других. Противно на это смотреть, действительно.
  • Если человек свиньей вырос, количество мусорных баков проблемы не решает.
  • Конечно, надо научиться не мусорить! Но надо научить коммунальщиков выполнять свою работу - убирать. Особенно в праздничные дни.
  • Как ни прискорбно, но эта работа у нас организована крайне плохо, не готовы наши службы ни к праздничным дням, ни к погодным условиям. То снег неожиданно упадет, то дождь, то праздник...
  • К сожалению в центре города по "эстетическим" соображениям очень сократили количество урн и мусорных баков. А те что есть на праздники стабильно переполнены.
  • Для местных жителей это вообще реальная проблема сейчас мусор выбросить. Стаканчик можно и домой завезти в конце концов, а что делать когда из дома некуда выбрасывать.

Ранее мы писали, что в Киеве выбросили гору дорогущих елок прямо на месте продажи.

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Софийская площадь елка
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