"Огидно на це дивитися": головна ялинка "обросла" сміттям після свят у Києві
У центрі Києва святкування Нового року стало справжнім випробуванням для комунальників, які не справляються з горами сміття, залишеними відпочиваючими, де доведеться.
Фото, що показують непорядність багатьох людей, показала в Facebook письменниця Тетяна Череп-Пероганич.
Біля центральної ялинки - атмосфера свята і радості. Але варто зайти за ріг, можна побачити зворотний бік медалі.
"А тепер дивіться на центральну ялинку і те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, йдучи випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там по дорозі і залишають..." - пише Тетяна.
Фото: у Києві люди влаштували свинарник поруч з головною ялинкою (facebook.com/cherep.perohanych)
У коментарях деякі користувачі нарікають на комунальників, які належним чином не виконують свою роботу. А деякі кажуть, що якщо людина - "свиня", що не роби, вона буде смітити.
Ось що пишуть українці у відгуках на публікацію:
- Кількість смітників не виправдовує того, що деякі люди - свині. Ще й дітей своїх вчать за власним прикладом не цінувати працю інших. Огидно на це дивитися, дійсно.
- Якщо людина свинею виросла, кількість сміттєвих баків проблеми не вирішує.
- Звичайно, треба навчитися не смітити! Але треба навчити комунальників виконувати свою роботу - прибирати. Особливо у святкові дні.
- Як не прикро, але ця робота у нас організована вкрай погано, не готові наші служби ні до святкових днів, ні до погодних умов. То сніг несподівано впаде, то дощ, то свято...
- На жаль в центрі міста з "естетичних" міркувань дуже скоротили кількість урн і сміттєвих баків. А ті що є на свята стабільно переповнені.
- Для місцевих жителів це взагалі реальна проблема зараз сміття викинути. Стаканчик можна і додому завезти в кінці кінців, а що робити коли з дому нікуди викидати.
Раніше ми писали, що у Києві викинули гору дорогущих ялинок прямо на місці продажу.