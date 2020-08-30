Протесты в Беларуси заставили Лукашенко снова взять автомат

Александр Лукашенко боится протестов, которые с новой силой начались сегодня в Минске. Появилось фото, на котором видно, как президент Беларуси покидает свою резиденцию и у него в руке находится автомат. Кроме того, глава государства решил для большей защиты надеть бронежилет.

Фотографию Лукашенко с автоматом сделали сегодня, 30 августа, в день его рождения возле Дворца Независимости. Снимок предоставила пресс-служба президента Беларуси российскому информационному агентству "РИА Новости", которое обратилось к пресс-секретарю Лукашенко с вопросом, где сейчас находится глава государства.

Александр Лукашенко с автоматом (фото: пресс-служба президента Беларуси)

Стоит отметить, что в Минске сегодня не спокойно, там с новой силой вспыхнули протесты. Белорусы хотели провести Марш мира и независимости, но правительство решило этому помешать и перекрыло центр.

Силовики отрезали подходы к площади Независимости и блокировали собравшуюся толпу. При этом была задействована та же техника, которая в прошлый раз преграждала дорогу к Дворца Независимости.

На площади Независимости люди легли на асфальт на пути спецтехники. Силовики начали проводить задержания. В местных СМИ также писали о том, что начались перебои с интернетом.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Лукашенко берется за автомат. Во время массовых протестов в Минске 23 августа президент также прилетел во Дворец Независимости с автоматом в руке.