Протести в Білорусі змусили Лукашенко знову взяти автомат

Олександр Лукашенко боїться протестів, які з новою силою почалися сьогодні в Мінську. З'явилося фото, на якому видно, як президент Білорусі покидає свою резиденцію і у нього в руці знаходиться автомат. Крім того, глава держави вирішив для більшого захисту одягти бронежилет.

Фотографію Лукашенко з автоматом зробили сьогодні, 30 серпня, в день його народження біля Палацу Незалежності. Знімок надала прес-служба президента Білорусі російському інформаційному агентству "РИА Новости", яке звернулося до прес-секретаря Лукашенко з питанням, де зараз перебуває глава держави.

Олександр Лукашенко з автоматом (фото: прес-служба президента Білорусі)

Варто зазначити, що в Мінську сьогодні не спокійно, там з новою силою спалахнули протести. Білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності, але уряд вирішив цьому перешкодити і перекрив центр.

Силовики відрізали підходи до площі Незалежності і блокували натовп. При цьому була залучена та ж техніка, яка минулого разу перегороджувала дорогу до Палацу Незалежності.

На площі Незалежності люди лягли на асфальт на дорозі спецтехніки. Силовики почали проводити затримання. У місцевих ЗМІ також писали про те, що почалися перебої з інтернетом.

Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли Лукашенко береться за автомат. Під час масових протестів у Мінську 23 серпня президент також прилетів у Палац Незалежності з автоматом в руці.