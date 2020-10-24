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Белорусская оппозиционерка обратилась к Украине из-за Лукашенко: не поддержите этот режим

Суббота 24 октября 2020 09:45
Белорусская оппозиционерка обратилась к Украине из-за Лукашенко: не поддержите этот режим
Флаги Украины и Беларуси (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Оппозиционерка Вероника Цепкало сделала заявление о важности не признавать старый режим

Оппозиционерка Вероника Цепкало заявила, чего в Беларуси ожидают от Украины. Также она выразила надежду на нормальные, дружеские отношения между соседствующими государствами, в том числе между Москвой и Киевом. Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 23 октября.

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало заявила, что ждет от Украины непризнания Александра Лукашенко президентом Беларуси.

"От Украины мы прежде всего ждем построения нормальных, дружеских отношений. Мы ждем, что вы не признаете Лукашенко и того, что не поддержите этот режим. Мы надеемся, что в нашей стране демократические изменения произойдут как можно быстрее", – сказала она.

Цепкало заверила, что, если бы мнение белорусского народа "хоть каким-то образом помогло решить конфликт между Украиной и Россией – мы бы обязательно высказались".

"Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной... Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Украиной и Россией. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией", – рассказала она.

Вероника Цепкало в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Напомним, ранее Вероника Цепкало заявила, что оппозиция Беларуси ценит отношения как с Украиной, так и с Россией.

Как сообщалось, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский.

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