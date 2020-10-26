Протести в Білорусі вийшли на новий рівень: пакують в автозаки навіть школярів

У Білорусі почали затримувати школярів (Колаж РБК-Україна)

Правозахисники повідомили, що в Мінську почали затримувати підлітків

У Білорусі не вщухають протести громадян, які не згодні з результатами президентських виборів. Вже більше двох місяців відбуваються страйки, люди виходять на вулиці в знак протесту, а поліція постійно намагається придушити бунт людей, використовує світлошумові гранати і регулярно заарештовує учасників протестів.

На черговій акції протесту в понеділок, 26 жовтня, силовики у Мінську почали затримувати школярів і пакувати їх в автозаки. Про це повідомили в Telegram-каналі "Картковий будиночок".

У понеділок у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. У великих містах перестали працювати кафе, магазини, бари, туристичні компанії, спортзали, салони краси, служби доставки, сервісні центри та багато великі заводи. На акції протесту вийшли студенти, пенсіонери і навіть школярі. Працівники більшості організацій написали заяви на вихідний за свій рахунок.

Повідомляється, що ОМОН почав затримання на проспекті Незалежності, поряд з Білоруським національним технічним університетом. Частина протестуючих втекла від силовиків. Однак частина все-таки була затримана. За даними правозахисників було затримано не менше 42 осіб.

Ще кілька мікроавтобусів приїхало з 18-ої гімназії в Мінську. За деякими даними, з будівлі вивело школярів і посадили їх в автозаки.

Білорусі силовики почали заарештовувати вже навіть школярів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в понеділок у Білорусі затримали майже 300 осіб.

А також ми розповідали про те, що білоруська опозиціонерка звернулася до України з-за Лукашенка.