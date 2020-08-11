Протесты в Беларуси: кто такая Светлана Тихановская и почему она покинула страну

Светлана Тихановская (Фото: facebook.com/strana888)

Как Тихановская стала политиком и почему она покинула Беларусь сразу после выборов

Светлана Тихановская стала единственным конкурентом президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах. У нее совершенно нет опыта работы в политике, и она решила баллотироваться на пост президента, чтобы поддержать своего мужа.

Светлана Тихановская родилась 11 сентября 1982 года в Микашевичах, Брестской области. Окончила школу с золотой медалью, потом получила высшее образование в Мозырском государственном педагогическом университете по специальности "Иностранные языки".

После университета работала переводчицей в различных организациях, в том числе и в благотворительных. Ее муж – известный белорусский блогер Сергей Тихановский. На данный момент он задержан и находится в СИЗО. У пары двое детей.

Политическая карьера Светланы Тихановской

Ее мужу отказали в регистрации на предстоящие выборы и Светлана после этого подала свои документы в Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь. Она собрала необходимые 100 тысяч подписей, которые необходимы для выдвижения в кандидаты на пост президента. И 30 июня ЦИК приняла ее документы.

После регистрации ее штаб объединился со штабами других кандидатов, которые получили отказ от ЦИК – Валерия Цепкало и Виктора Бабарыка.

Выборы президента

Как утверждают местные журналисты, Светлана Тихановская уверенно победила на выборах президента. По предварительным данным, она набрала от 60% до 90% голосов. Тихановская обратилась в ЦИК с просьбой пересчитать количество голосов. Из здания ЦИК она вышла через несколько часов через черный ход и исчезла.

Побег Тихановской из Беларуси

А утром выяснилось, что она уехала вместе с детьми в Литву. После этого в социальных сетях появилось видео, где она просит всех демонстрантов разойтись по домам. По записи определили, что обращение она записывала в здании ЦИК и читала текст с листа бумаги. Есть вероятность того, что она сделала это под давлением и ей угрожали.

Как рассказала доверенная лицо кандидата Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из Беларуси власти и ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы. За пять минут до визита в ЦИК мы обсуждали наши дальнейшие планы, и она точно не собиралась покидать страну", - отметила Ковалькова и добавила, что скорее всего власти заставили Тихановскую покинуть страну.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналист из Беларуси в эксклюзивном комментарии рассказал, что происходит в стране и почему люди вышли на улицы.