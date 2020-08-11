Протести в Білорусі: хто така Світлана Тихановська і чому вона покинула країну

Світлана Тихановська (Фото: facebook.com/strana888)

Як Тихановська стала політиком і чому вона залишила Білорусь відразу після виборів

Світлана Тихановська стала єдиним конкурентом президента Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах. У неї зовсім немає досвіду роботи в політиці, і вона вирішила балотуватися на пост президента, щоб підтримати свого чоловіка.

Світлана Тихановська народилася 11 вересня 1982 року в Мікашевичах, Брестської області. Закінчила школу з золотою медаллю, потім отримала вищу освіту в Мозирському державному педагогічному університеті за спеціальністю "Іноземні мови".

Після університету працювала перекладачкою в різних організаціях, у тому числі й благодійних. Її чоловік – відомий білоруський блогер Сергій Тихановський. На цей момент він затриманий і знаходиться в СІЗО. У пари двоє дітей.

Політична кар'єра Світлани Тихановської

Її чоловікові відмовили в реєстрації на майбутні вибори й Світлана після цього подала свої документи в Центральну виборчу комісію Республіки Білорусь. Вона зібрала необхідні 100 тисяч підписів, які необхідні для висунення в кандидати на пост президента. І 30 червня ЦВК прийняла документи.

Після реєстрації її штаб об'єднався зі штабами інших кандидатів, які отримали відмову від ЦВК Валерія Цепкало і Віктора Бабарика.

Вибори президента

Як стверджують місцеві журналісти, Світлана Тихановська впевнено перемогла на виборах президента. За попередніми даними, вона набрала від 60% до 90% голосів. Тихановська звернулася в ЦВК з проханням перерахувати кількість голосів. З будівлі ЦВК вона вийшла через кілька годин через чорний хід і зникла.

Втеча Тихановської з Білорусі

А вранці з'ясувалося, що вона виїхала разом з дітьми в Литву. Після цього в соціальних мережах з'явилося відео, де вона просить всіх демонстрантів розійтися по домівках. По запису визначили, що звернення вона записувала в будівлі ЦВК і читала текст з аркуша паперу. Є ймовірність того, що вона зробила це під тиском і їй погрожували.

Як розповіла довірена особа кандидата Ковалькова Ольга, Тихановську вивезли з Білорусі влада та її від'їзд дозволив звільнити начальника штабу Марію Мороз.

"У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Проте в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани. За п'ять хвилин до візиту в ЦВК ми обговорювали наші подальші плани, і вона точно не збиралася покидати країну", - зазначила Ковалькова і додала, що швидше за все влади змусили Тихановську покинути країну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналіст з Білорусі в ексклюзивному коментарі розповів, що відбувається в країні та чому люди вийшли на вулиці.