Эти простые способы помогут избавиться от моха на огороде и брусчатке

Зеленый мох часто появляется на грядках в огороде или во дворе, особенно там, где влажность повышена. Если грядка покрылась мохом, то достойного урожая не получить.

Эксперты говорят, что на огороде мох расти не должен. Повышенная кислотность почвы, это основная причина, по которой зеленый мох появляется на огороде. В таком случае нужно снижать кислотность для решения проблемы. Сделать это можно в домашних условиях.

Гашеная известь

Вносить его нужно только осенью. На квадратный метр участка извести понадобится 0,5 килограмма. В любом садовом магазине купить гашеную известь можно без проблем.

Доломитовая мука

Специалисты рассказывают, что при внесении доломитовой муки можно улучшить состав почвы, структуру и обогатить почву магнием.

В частности, вносить его можно не только осенью и весной под посадку. Муки требуется 0,5 килограмма на один квадратный метр обрабатываемого участка.

Древесная зола

Чтобы почву хорошо раскислить, внести древесной золы нужно много. На квадратный метр понадобится 1-1, 5 килограмма золы.

Среди основных преимуществ лозы - она всегда под рукой.

Также количество кальция в золе определяется разновидностью сжигаемой древесины и рядом других факторов. В любом случае выбрасывать древесную золу не нужно, ведь она прекрасно борется с мохом.

Борьба с мохом на брусчатке

Брусчатка, покрытая мохом, не украшает двор. Удалить мох возможно благодаря использованию соответствующих химических препаратов, доступных в садовых центрах.

Специальные пропитки не только помогут восстановить эстетичный вид брусчатки, но и защитят их поверхность от проникновения нежелательных веществ.