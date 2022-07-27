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Эти простые растения помогут быстро отогнать ос от дома

Как избавиться от ос в доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Летом люди обычно любят проводить больше времени на природе с друзьями. Однако затишье иногда бывает недолгим из-за прилета вредителей, таких как пчелы, шершни и осы.

Избавиться от этой проблемы помогут простые растения, пишет Sante Plusmag.

Для некоторых аллергиков осы являются опасными хищниками. Укус этого насекомого может вызвать сыпь, отек лица и зуд, а иногда даже затруднить дыхание.

Как избавиться

Просматривая полки супермаркета, вы найдете множество химических веществ, предназначенных для борьбы с летающими насекомыми. Но эти продукты иногда наносят вред окружающей среде и здоровью.

Уберите в саду

Осы питаются мертвыми насекомыми, личинками и сладкими остатками пищи. Отсюда и их сильное влечение к стаканам лимонада и другим сладким напиткам.

Кроме уборки дома, не забывайте о саде или дворе. Проверьте свой дом на наличие гнезд, избавьтесь от пустых ящиков и заполните любые трещины в стенах, которые могут быть заняты насекомыми. Уничтожение гнезд необходимо проводить осторожно, если вы не хотите стать жертвой укусов.

Полезные растения

Осы очень чувствительны к определенным растениям. Помимо чеснока, лука и лимонника, отличными отпугивателями также являются тимьян, мята и розовая герань.

Также несколько капель эфирного масла мяты, разведенного в небольшом количестве воды, могут на некоторое время избавиться от ос. Перелейте все в пульверизатор и распыляйте этим раствором различные места по дому.

Поместите ловушки

Если осы не покидают территорию, поместите их в ловушку. Для этого возьмите пластиковую бутылку, немного жидкого мыла, воды, сахара и уксуса. Налейте смешанные ингредиенты внутрь бутылки, и осы захотят попробовать смесь, но из бутылки они не смогут выйти.

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