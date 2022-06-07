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Народные средства от комаров на природе и дома, которые работают лучше всего

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Вторник 07 июня 2022 21:26
Народные средства от комаров на природе и дома, которые работают лучше всего Средство от комаров можно сделать дома (коллаж: Styler)
Автор: Никита Мельников

Каждое лето миллионы украинцев страдают от комаров и их укусов. Из-за чего, в итоге, выбрасывается куча денег на средства от этих кровопийц.

Но мы решили рассказать вам про безотказные рецепты средств от комаров, которые каждый сможет сделать сам в домашних условиях. Подробнее читайте в материале Styler.

Средство от комаров для применения на природе

Смотря на "километровые" строчки с составляющими средств от комаров, трудно поверить, что в нашем рецепте будет всего лишь 2 ингредиента. Еще и не абы какие, а очень даже полезные для кожи.

Для создания средства от комаров нам понадобится:

  • эфирное масло гвоздики (продается в аптеках)
  • масло подсолнечное рафинированное или же оливковое (лучше второе, потому что имеет больше полезных свойств для кожи)

На 5 миллилитров оливкового масла уходит 3-4 капли масла гвоздики.

Смесь надо хорошо перемешать и использовать тонким слоем на открытых участках кожи.

Повторимся: это рецепт для борьбы с комарами на улице. Дома он не совсем хорошо подходит из-за насыщенного аромата, ведь масло активно испаряется.

Средство от комаров для применения дома

Второй рецепт имеет не такой сильный аромат, поэтому идеально подходит для использования в помещении. Опять нам понадобится только 2 ингредиента.

Конечно же он так же безотказно защищает от комаров, имеет натуральные компоненты.

Нам понадобятся:

  • лимон
  • гвоздика (обычная, из любого магазина)

Сначала разрезаем лимон пополам.

Берем примерно 20 гвоздик и вставляем острым концом в середину лимона так, чтобы выглядывала только округлая часть гвоздики.

Все, наша защита от комаров готова. Такого средства хватает примерно на неделю для комнаты 5 на 5 метров. Защитное действие заканчивается тогда, когда лимон ссыхается.

Ранее мы писали, о действенных способах, которые помогут уменьшить зуд после укуса комара.

Также читайте, какой способ поможет избавиться от надоедливых мух в доме.

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