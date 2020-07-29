Эти простые продукты помогут снизить давление без лекарств

Ученые рассказали о простых и доступных украинцам продуктах, которые помогут снизить кровяное давление без помощи лекарственных препаратов. Исследователи уверены, что богатый растительными компонентами рацион способствует профилактике инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых недугов. Ведь высокое давление является фактором риска названных болезней.

К такому выводу пришли ученые Уорикского университета из Великобритании после систематического обзора предыдущих исследований и клинических испытаний.

Эксперты сравнили семь растительных диет (DASH, средиземноморскую, вегетарианскую, веганскую, скандинавскую и др.). Некоторые из них включали продукты животного происхождения, но в небольших количествах.

Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных недугов, ученые советуют употреблять побольше фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и семян. От продуктов животного происхождения отказываться не стоит, но их нужно ограничить.

Самый высокий эффект по снижению давления показала диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - диетологический подход к лечению гипертонии). Это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии.

Главные правила, которых следует придерживаться при такой диете:

До 2 литров жидкости в сутки.

Питаться нужно 5 раз в день. Вес одной порции - не более 215 г.

Калорийность дневного рациона - в пределах 2-2,5 тыс. ккал.

Сладости можно не чаще 5 раз в неделю.

Акцент сделать на употреблении злаков, семян, бобов, нежирного мяса и овощей.

Пить можно все, кроме газированной воды и алкогольных напитков.

Между пятью основными приемами пищи разрешены 8 перекусов, но только если вы начинаете испытывать нестерпимое чувство голода.

Полный запрет на алкоголь и табак.

Обязательное снижение потребления соли до 2/3 ч. л. в день.

В меню обязательно включить цельнозерновой хлеб.

Исключить из рациона копчености, соленья, жирную пищу, сдобную выпечку, консервы из рыбы и мяса.

"Снижение шкалы артериального давления, путем повышенного потребления растительных продуктов, даже при определенном количестве продуктов животного происхождения, привело к сокращению инсультов на 14%, сокращению сердечных приступов на 9% и снижению общей смертности на 7%", - отметили ученые.

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