Эти простые продукты помогут снизить давление без лекарств

Ученые рассказали про правильный рацион для нормализации давления
Ученые рассказали о простых и доступных украинцам продуктах, которые помогут снизить кровяное давление без помощи лекарственных препаратов. Исследователи уверены, что богатый растительными компонентами рацион способствует профилактике инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых недугов. Ведь высокое давление является фактором риска названных болезней.
К такому выводу пришли ученые Уорикского университета из Великобритании после систематического обзора предыдущих исследований и клинических испытаний.
Эксперты сравнили семь растительных диет (DASH, средиземноморскую, вегетарианскую, веганскую, скандинавскую и др.). Некоторые из них включали продукты животного происхождения, но в небольших количествах.
Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных недугов, ученые советуют употреблять побольше фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и семян. От продуктов животного происхождения отказываться не стоит, но их нужно ограничить.
Самый высокий эффект по снижению давления показала диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - диетологический подход к лечению гипертонии). Это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии.
Главные правила, которых следует придерживаться при такой диете:
"Снижение шкалы артериального давления, путем повышенного потребления растительных продуктов, даже при определенном количестве продуктов животного происхождения, привело к сокращению инсультов на 14%, сокращению сердечных приступов на 9% и снижению общей смертности на 7%", - отметили ученые.
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