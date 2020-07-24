Эта доступная всем украинцам крупа продлевает жизнь

Названа крупа, которая продлевает жизнь (фото: freepik)

Врачи назвали суперполезную крупу, которая насыщает организм бесценными веществами

Врачи рассказали про удивительную крупу, которую многие украинцы считают обыденной частью своего рациона. Ее подорожание часто становится темой для мемов, про нее рассказывают анекдоты, а частое ее поедание сравнивают с верностью в длительном браке. Речь идет про кем-то любимую, а кем-то не очень, гречку.

Но ученые говорят, что гречка не так проста, как принято думать, ведь ее регулярное употребление может продлить вашу жизнь. Об этом пишет Golos.ua со ссылкой на Cereal Science.

Дело в том, что диета на основе гречневой каши помогает повысить уровень белка SIRT1 из семейства сиртуинов. Именно он защищает все клетки организма, определяя их питательный статус, и влияет на продолжительность жизни.

И эксперимент на лабораторных крысах доказал это. Так, ученые добавили в рацион грызунов гречку и разделили их на три группы. В результате в группе, которая получала больше всего гречки, были повышенные уровни белка SIRT1.

Биологи говорят, что зерно гречки содержит много неперевариваемой клетчатки. Гречка является низкокалорийным продуктом и при добавлении в рацион увеличивает выработку SIRT1, который защищает клетки пищеварительной системы, не вызывая голода и потери роста.

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