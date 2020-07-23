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Врачи назвали самые опасные диеты: наносят здоровью непоправимый вред

Четверг 23 июля 2020 20:14
Врачи назвали самые опасные диеты: наносят здоровью непоправимый вред
Самые опасные диеты (фото: freepik)
Автор: Styler

Диетологи рассказали, на каких диетах нельзя худеть

Диетологи предупредили про самые опасные диеты, которых не стоит длительно придерживаться, если вы не хотите в погоне за стройной фигурой нанести здоровью непоправимый вред.

Врачи советуют избегать подобных видов диет, хотя они сейчас и считаются очень модными. Об этом пишет Medikforum.

Кетодиета

Такая диета основана на преобладании продуктов с высоким содержанием жира и с минимумом углеводов. С научной точки зрения такая диета позволяет образовать в организме аналоги глюкозы - "кетоны". Роль главного "кормильца" вашего организма начинает выполнять резервный жир, который расщепляется, обогащая организм кетоновыми телами. Они, в свою очередь, используются в качестве энергетической подпитки.

Диетологи говорят, что такая диета и правда позволяет сбросить вес, но ее, во-первых, сложно вынести психологически, а, во-вторых, у нее есть ряд побочных эффектов. Среди них - камни в почках, запоры, нарушение работы ЖКТ, атеросклероз.

Палеодиета

Это довольно интересная диета - она базируется на том, что основу рациона составляют продукты, которыми якобы питался человек еще до развития сельского хозяйства. Такую диету называют еще "диетой пещерного человека".

Можно употреблять овощи, рыбу, мясо, орехи, растительные масла и немного фруктов. А вот под запретом - молочные продукты, крупы, а также сахар.

Но диетологи говорят, что такой рацион имеет мало общего с рационом древних людей. Дело в том, что пещерные люди, на самом деле ели мало мяса, а в основе их рациона были сложные углеводы, такие как злаки, овощи и бобовые.

Сыроедение

Эта система питания является самой "жесткой" ветвью вегетарианства. Но диетологи предостерегают, что сыроедение предполагает употребление огромного количества сырой растительной пищи, для которого наш организм просто не приспособлен.

"Сыроеду придется съесть 85 помидоров и 40 морковей, для того, чтобы набрать необходимое количество калорий - это абсолютно неприемлемо" - говорят специалисты.

Если длительно соблюдать такую диету, у 30% женщин нарушается гормональный фон и прекращается менструация.

Ранее мы писали, что диетологи назвали самую полезную кашу, которая утоляет голод и сжигает жир.

Также врачи рассказали, кому запрещено есть арбузы.

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