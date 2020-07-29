Ці прості продукти допоможуть знизити тиск без ліків

Вчені розповіли про правильний раціон для нормалізації тиску
Вчені розповіли про прості й доступні українцям продукти, які допоможуть знизити кров'яний тиск без допомоги лікарських препаратів. Дослідники впевнені, що багатий рослинними компонентами раціон сприяє профілактиці інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних недуг. Адже високий тиск є фактором ризику названих хвороб.
До такого висновку дійшли вчені Ворицького університету з Великобританії після систематичного огляду попередніх досліджень і клінічних випробувань.
Експерти порівняли сім рослинних дієт (DASH, середземноморську, вегетаріанську, веганську, скандинавську тощо). Деякі з них включали продукти тваринного походження, але в невеликих кількостях.
Щоб убезпечити себе від смертельно небезпечних недуг, вчені радять вживати побільше фруктів, овочів, цілісного зерна, бобових, горіхів і насіння. Від продуктів тваринного походження відмовлятися не варто, але їх потрібно обмежити.
Найвищий ефект зі зниження тиску показала дієта DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - дієтологічний підхід до лікування гіпертонії). Це режим харчування, який розроблявся спеціально для зниження кров'яного тиску при гіпертонії.
Головні правила, яких слід дотримуватися при такій дієті:
"Зниження шкали артеріального тиску, шляхом підвищеного споживання рослинних продуктів, навіть при певній кількості продуктів тваринного походження, привело до скорочення інсультів на 14%, скорочення серцевих нападів на 9% і зниження загальної смертності на 7%", - зазначили вчені.
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