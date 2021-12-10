Эти простые правила помогут вам выглядеть на 10 лет моложе: никакой магии

Не трите глаза

Выдавать истинный возраст могут небольшие морщинки возле глаз. Кожа в этом месте очень нежная и очень чувствительная.

Помните об этом и не трите глаза ни руками, ни полотенцем. После умывания аккуратно промокните их от воды.

Не жалейте денег на сыворотку

Хорошая и безопасная сыворотка для кожи лица – это важно. В составе обязательно должны быть витамины С, А и Е.

Стоит проконсультироваться с дерматологом или косметологом, который поможет вам подобрать продукт именно для вашей кожи и избежать аллергии.

Пейте достаточно воды

Этот совет дают все медики и он не новый. Пейте воды столько, сколько требует ваш организм. Некоторым нужно не менее 8 стаканов в день, некоторым и 2 литра. Прислушайтесь к собственному организму.

Используйте увлажнители воздуха, если это необходимо и избегайте очень горячей воды в душе – это обезвоживает.

Используйте холодную воду

Для ополаскивания волос после кондиционера используйте более прохладную воду. Она не должна быть совсем холодная, достаточно комнатной температуры. Это придаст волосам упругость и блеск.

А прохладный душ стимулирует блуждающий нерв, который регулирует уровень стресса.

Защищайте кожу от солнца

Используйте для защиты кожи от солнца правило 90 минут. Каждые полтора часа наносите крем, который защищает вашу кожу.

Как показывает одно исследование, ежедневное применение крема от солнца, независимо от погоды, снижает риск преждевременного старения кожи на 24%.

Всегда спите достаточно

Хороший цвет лица, упругая кожа и цветущий вид невозможны без полноценного сна. Гормоны стресса и нехватка сна быстро разрушает коллаген и ускоряют старение.

Нехватка сна также со временем приводит к проблемам с памятью, вызывает раздражительность и провоцирует депрессию.

Улыбайтесь и смейтесь

Улыбка, хорошие и дружелюбные отношения, радость в глазах – все это помогает выглядеть лучше и моложе. Смех улучшает работу сосудов и снимает стресс.

Надевайте шляпу в солнечный день

Шляпа от солнца в летний период – обязательный атрибут. Использование крема от солнца — это хорошо, но шляпа повысит защиту вашего лица. Ваша кожа ответит вам благодарностью, свежестью и хорошим тонусом.

Перестаньте беспокоиться о своем возрасте

Старение организма – это обычный физиологический процесс и это ваша часть жизни. Соблюдайте правильное питание с высоким содержанием белков, клетчатки и полезных жиров.

Занимайтесь спортом, больше дышите свежим воздухом, ищите простые радости в жизни.

Несколько морщин не сделает вас хуже в глазах родных, друзей или коллег. Вы не потеряете от этого любовь и уважение близких.

Человек, который в меру любит себя – заряжает позитивом и всех, кто находится вокруг.

Используйте современные средства

Если вы решились на инъекционные способы, то применяйте их правильно и вовремя. Небольшое количество ботокса при появлении первых морщин – это нормально. И при правильной процедуре это будет смотреться естественно.

Проблему легче предупредить, чем пытаться что-то сделать с более глубокими линиями. Но для таких процедур выбирайте квалифицированных косметологов.