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Не игнорируйте птиц и бабочек, которые бьются в ваше окно: что это может означать

Новина українською →
Воскресенье 05 декабря 2021 17:04
Не игнорируйте птиц и бабочек, которые бьются в ваше окно: что это может означать Фото: Какие приметы о птицах и пауках действительно работают (freepik.com)
Автор: Styler

Приметы о разных жизненных ситуациях обычно проверены годами, а порой и десятилетиями. В старину люди верили, что некоторые события происходят не просто так. Они становятся предвестниками определенных ситуаций.

Почему нельзя игнорировать птиц и бабочек, которые бьются в ваше окно – читайте в материале ниже.

Животные, птицы и даже насекомые – почти всегда предвестники определенных событий. Игнорировать эти знаки нельзя, но нужно знать их значение.

Птицы

Птицы с древних времен считаются посланниками из параллельных миров. Считается, что стук птицы в окно – это предвестник несчастья. Но имеет значение вид птицы и поведение, так как не всегда птицы предупреждают о бедах.

Ласточка на вашем подоконнике обещает удачу, а вот воробей предупреждает о быстрых финансовых потерях.

Если птица ведет себя беспокойно – то стоит насторожиться. Если птица заглядывает в окно с любопытством, то не стоит пугаться и ожидать неприятностей.

Бабочки

Бабочки считаются знаком чистой души, прекрасным и светлым предвестником. Появление бабочки в вашем доме или на вашем окне – очень хороший знак. Чаще всего бабочка предупреждает о том, что вас ждет приятное известие.

Паук

Встреча с пауком обычно пугает, тем более, что с ними связано немало примет. Если вы паук ползет вверх по паутине или стене – вас ждет повышение по службе или продвижение в карьере.

Если паук сплел паутину у вашего окна, то имеет значение, с которой стороны. Именно оттуда к вам придет удача и любовь.

Если паутина находится по центру окна или двери, то наберитесь терпения. Ваши желания начнут исполняться только через год.

Если паук находится за вашим окном, то он предупреждает о скором расставании с близким человеком. Если этот паук светлый, то разлука будет недолгой.

Коты

Эти животные никогда не появляются в доме просто так. Самое разумное – вести себя с гостем очень вежливо.

Если кошка заглядывает через окно, то ждите гостей. Если кот пришел на ваш подоконник - не прогоняйте, наблюдайте за поведением животного.

Если в дом молодой женщины пришла беременная кошка, то стоит ожидать пополнения в семье.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя дарить на свадьбу.

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