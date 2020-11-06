Эти простые напитки помогут быстро повысить иммунитет: есть почти в каждом доме

Самые полезные напитки для укрепления здоровья (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты назвали самые простые и доступные напитки для повышения иммунитета

В осенний период организм человека нуждается в дополнительной поддержке и защите. Для того чтобы поддержать иммунитет, специалисты рекомендуют налегать на фрукты и овощи, составлять правильный рацион, дышать свежим воздухом и высыпаться.

Но есть еще один простой способ оказать помощь своему организму – с помощью специальных напитков. Необязательно для этого покупать элитные или экзотические сорта, так как можно сделать с помощью трав, которые наверняка есть в каждом доме или в ближайшей аптеке. Об этом пишет Ivona.

Напиток с эхинацеей

Эхинацея отлично укрепляет организм, она входит в состав многих лекарства. Чай из эхинацеи помогает справиться с заболеваниями дыхательной системы – бронхитами, ОРВИ, воспалениями легких. Также эхинацея улучшает свертываемость крови, работу мочевыводящей системы, чистит лимфатическую систему и даже лечит сильную головную боль.

Однако стоит помнить, что перед употреблением такого чая стоит проконсультироваться с врачом, эхинацея может вызвать аллергическую реакцию.

Чай из малины

В ягодах и листьях малины содержатся уникальные вещества, которые способны победить простуду. Ее можно добавлять в обычный чай или комбинировать с травяными сборами. Малина эффективна не только во время простудных заболеваний, но и отлично помогает при геморрое, болях в животе, при депрессии и неврастении, а также снимает тошноту и изжогу.

Чай из родиолы розовой

Это растение используют только в виде сухого сбора для напитков, и она помогает восстановиться после тяжелых заболеваний. Также родиола повышает энергию, бодрость, улучшает аппетит, нормализует сон. В чай специалисты рекомендуют использовать измельченный корень родиолы розовой.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали продукты, которые нельзя смешивать с кофе.

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