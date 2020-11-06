Ці прості напої допоможуть швидко підвищити імунітет: є майже в кожному будинку

Найкорисніші напої для зміцнення здоров'я (Колаж РБК-Україна)

Експерти назвали найбільш прості і доступні напої для підвищення імунітету

В осінній період організм людини потребує додаткової підтримки та захисту. Для того, щоб підтримати імунітет, фахівці рекомендують налягати на фрукти та овочі, складати правильний раціон, дихати свіжим повітрям і висипатися.

Але є ще один простий спосіб надати допомогу своєму організму – за допомогою спеціальних напоїв. Необов'язково для цього купувати елітні або екзотичні сорти, оскільки це можна зробити за допомогою трав, які напевно є в кожному будинку або в найближчій аптеці. Про це пише Ivona.

Напій з ехінацеєю

Ехінацея відмінно зміцнює організм, вона входить до складу багатьох ліків. Чай з ехінацеї допомагає впоратися із захворюваннями дихальної системи – бронхітами, ГРВІ, запаленнями легенів. Також ехінацея покращує згортання крові, роботу сечовивідної системи, чистить лімфатичну систему і навіть лікує сильний головний біль.

Проте варто пам'ятати, що перед вживанням такого чаю варто проконсультуватися з лікарем, ехінацея може викликати алергійну реакцію.

Чай з малини

В ягодах і листі малини містяться унікальні речовини, які здатні перемогти простуду. Її можна додавати у звичайний чай або комбінувати з трав'яними зборами. Малина ефективна не тільки під час простудних захворювань, але і відмінно допомагає при геморої, болях в животі, при депресії та неврастенії, а також знімає нудоту і печію.

Чай з родіоли рожевої

Цю рослину використовують тільки у вигляді сухого збору для напоїв, і вона допомагає відновитися після важких захворювань. Також родіола підвищує енергію, бадьорість, покращує апетит, нормалізує сон. У чай фахівці рекомендують використовувати подрібнений корінь родіоли рожевої.

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