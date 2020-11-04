Эти продукты категорически нельзя запивать кофе: последствия непредсказуемы

Врачи рассказали, сочетания каких продуктов с кофе является не лучшей идеей
Врачи-диетологи рассказали, какие продукты нельзя сочетать с кофе, поскольку это может стать спусковым механизмом для ряда заболевания. И последствия могут быть непредсказуемы.
Самым опасным сочетанием, по мнению научных специалистов, является кофе с жирными блюдами, пишет telegraf.com.
Ученые пришли к выводу, что это способствует резкому росту уровня сахара в крови.
"Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко подскакивает после того, как он угостился жирной пищей. Если же он запил свой обед кофе, уровень сахара повышается вдвое больше, примерно такие же показатели сахара в крови можно наблюдать у людей с повышенным риском развития диабета", - предостерегают ученые.
В рамках эксперимента удалось установить, что при употреблении жирной пищи уровень сахара подскакивает на 32% в течение нескольких часов.
Если же в течение пяти часов выпить две чашки кофе, скачок сахара составит 65%.
Дело в том, что насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу, а при употреблении напитков с кофеином этот эффект лишь увеличивается.
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