Простой трюк, который надолго сохранит хлеб свежим: никакой плесени и сухарей

Как пишет Daily Express, благодаря простому образу жизни хлеба можно продлить на две-три недели.

Для этого нам понадобится свежий сельдерей, а именно его стебли. Две "палочки" овоща следует добавить в пакет с хлебом, чтобы продлить срок его хранения. Чтобы хлеб хранился максимально долго, его (вместе с сельдереем в пакете) следует поместить в холодильник. Тогда ему точно ничего не страшно.

Хотя это может показаться странным способом, способ действительно работает. Дело в том, что хлеб впитывает влагу из сельдерея, оставаясь мягким.

Другие способы хранения хлеба

в Госпотребслужбы говорят, что для поддержания высокого качества хлебобулочных изделий в течение нескольких дней, важно помнить о таком: