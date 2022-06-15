UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Простой трюк, который надолго сохранит хлеб свежим: никакой плесени и сухарей

Фото: Как сохранить хлеб свежим надолго (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Хлеб относится к продуктам с коротким сроком годности и быстро плесневеет или черствеет, становясь непригодным к употреблению. Но есть простой трюк, который позволит сохранить изделие свежим и вкусным дольше.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler ниже.

Как пишет Daily Express, благодаря простому образу жизни хлеба можно продлить на две-три недели.

Для этого нам понадобится свежий сельдерей, а именно его стебли. Две "палочки" овоща следует добавить в пакет с хлебом, чтобы продлить срок его хранения. Чтобы хлеб хранился максимально долго, его (вместе с сельдереем в пакете) следует поместить в холодильник. Тогда ему точно ничего не страшно.

Хотя это может показаться странным способом, способ действительно работает. Дело в том, что хлеб впитывает влагу из сельдерея, оставаясь мягким.

Другие способы хранения хлеба

в Госпотребслужбы говорят, что для поддержания высокого качества хлебобулочных изделий в течение нескольких дней, важно помнить о таком:

  • Теплый хлеб запрещено упаковывать, необходимо дождаться, пока он остынет. Иначе в пакете будет много влаги и хлеб быстро заплесневеет.
  • Батоны из муки разного сорта нужно хранить отдельно. У каждого из них своя микрофлора, причем одна всегда негативно влияет на другую.
  • Несмотря на то, что хлеб принято резать с конца, оптимальным вариантом является противоположный подход - с середины. Если изначально разрезать любую разновидность хлебобулочных изделий по центру, можно значительно продлить срок годности пищевого компонента.

Ранее мы писали, что пельмени никогда не развалятся, если добавить всего один компонент.

Также сообщалось, что произойдет с организмом, если часто есть куриные яйца.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки