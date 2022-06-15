Простий трюк, який надовго збереже хліб свіжим: ніякої плісняви й сухарів

Як пише Daily Express, завдяки простому способу життя хліба можна подовжити на два-три тижні.

Для цього нам знадобиться свіжа селера, а саме її стебла. Дві "палички" овоча слід додати в пакет з хлібом, щоб подовжити термін його зберігання. Аби хліб зберігався максимально довго, його (разом із селерою в пакеті) варто помістити в холодильник. Тоді йому точно нічого не страшно.

Хоча це може здатися дивним способом, спосіб дійсно працює. Річ у тім, що хліб вбирає вологу з селери, залишаючись м'яким.

Інші способи зберігання хліба

у Держспоживслужби кажуть, що для підтримки високої якості хлібобулочних виробів протягом декількох днів, важливо пам’ятати про таке: