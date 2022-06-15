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Простий трюк, який надовго збереже хліб свіжим: ніякої плісняви й сухарів

Фото: Як зберегти хліб свіжим надовго (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Хліб належить до продуктів з коротким терміном придатності й швидко пліснявій чи черствіє, стаючи непридатним до вживання. Але є простий трюк, який дозволить зберегти виріб свіжим і смачним довше.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler нижче.

Як пише Daily Express, завдяки простому способу життя хліба можна подовжити на два-три тижні.

Для цього нам знадобиться свіжа селера, а саме її стебла. Дві "палички" овоча слід додати в пакет з хлібом, щоб подовжити термін його зберігання. Аби хліб зберігався максимально довго, його (разом із селерою в пакеті) варто помістити в холодильник. Тоді йому точно нічого не страшно.

Хоча це може здатися дивним способом, спосіб дійсно працює. Річ у тім, що хліб вбирає вологу з селери, залишаючись м'яким.

Інші способи зберігання хліба

у Держспоживслужби кажуть, що для підтримки високої якості хлібобулочних виробів протягом декількох днів, важливо пам’ятати про таке:

  • Теплий хліб заборонено упаковувати, необхідно дочекатися, поки він охолоне. Інакше в пакеті буде багато вологи і хліб швидко запліснявіє.
  • Батони з борошна різного сорту потрібно зберігати окремо. У кожного з них своя мікрофлора, причому одна завжди негативно впливає на іншу.
  • Незважаючи на те, що хліб прийнято різати з кінця, оптимальним варіантом є протилежний підхід - з середини. Якщо спочатку розрізати будь-який різновид хлібобулочних виробів по центру, можна значно продовжити термін придатності харчового компоненту.

Раніше ми писали, що пельмені ніколи не розваляться, якщо додати всього один компонент.

Також повідомлялося, що станеться з організмом, якщо часто їсти курячі яйця.

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