Простой салат с секретным ингредиентом заменит Оливье на вашем праздничном столе

Секретом этого салата являются жареные грибы, причем можно использовать не только традиционные шампиньоны.

Ингредиенты:

Куриная грудка - 1 шт.

Грибы - 200 г

Куриное яйцо - 2 шт.

Желтый репчатый лук - 1 шт.

Твердый сыр - 100 г

Майонез - 100 г

Масло подсолнечное - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Молотый перец - по вкусу

Петрушка - по вкусу

Пошаговое приготовление

Хорошо помойте куриное филе. В кастрюлю налейте воду, вскипятите и положите филе вариться на 30 минут.

Яйца сварите вкрутую и охладите.

Грибы помойте, порежьте слайсами. Лук почистьте и порежьте кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, высыпьте лук и жарьте, помешивая, до прозрачности.

Добавьте грибы и далее жарьте, пока не испарится влага.

Сыр натрите на грубой терке.

Филе порежьте маленькими кусочками, яйца почистьте и нарежьте кубиками. Сложите все ингредиенты, кроме сыра, в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте.

Выложите в салатник горкой и присыпьте натертым сыром.

Положите салат в холодильник на час, чтобы он настоялся, а перед подачей можете украсить зеленью петрушки.

Ваш идеальный салат готов!