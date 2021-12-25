Простой салат с секретным ингредиентом заменит Оливье на вашем праздничном столе

К новогоднему столу многие украинцы продолжают готовить Оливье, который уже десятилетиями является символом праздника. Но что делать, если вы или члены вашей семьи не очень любят салат, либо вы решили изменить традиции? Мы предлагаем вам очень вкусную и питательную альтернативу - салат с курицей и грибами, который может стать вашим традиционным новогодним блюдом.
Рецепт представлен на одном из кулинарных Telegram-каналов.
Секретом этого салата являются жареные грибы, причем можно использовать не только традиционные шампиньоны.
Хорошо помойте куриное филе. В кастрюлю налейте воду, вскипятите и положите филе вариться на 30 минут.
Яйца сварите вкрутую и охладите.
Грибы помойте, порежьте слайсами. Лук почистьте и порежьте кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, высыпьте лук и жарьте, помешивая, до прозрачности.
Добавьте грибы и далее жарьте, пока не испарится влага.
Сыр натрите на грубой терке.
Филе порежьте маленькими кусочками, яйца почистьте и нарежьте кубиками. Сложите все ингредиенты, кроме сыра, в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте.
Выложите в салатник горкой и присыпьте натертым сыром.
Положите салат в холодильник на час, чтобы он настоялся, а перед подачей можете украсить зеленью петрушки.
Ваш идеальный салат готов!
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